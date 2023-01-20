https://ria.ru/20230120/borrel-1846317620.html
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину - РИА Новости, 20.01.2023
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:45
2023-01-20T16:45
2023-01-20T16:45
в мире
жозеп боррель
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МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину. "Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину", – сказал он на церемонии в Мадриде, где ему вручали премию форума "Новая экономика". По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником. При этом он заявил, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846291630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, украина, россия, мадрид, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Россия, Мадрид, Евросоюз
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину
Боррель вспомнил победы России над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину