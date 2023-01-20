Рейтинг@Mail.ru
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/borrel-1846317620.html
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину - РИА Новости, 20.01.2023
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:45
2023-01-20T16:45
в мире
жозеп боррель
украина
россия
мадрид
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg
МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину. "Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину", – сказал он на церемонии в Мадриде, где ему вручали премию форума "Новая экономика". По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником. При этом он заявил, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846291630.html
украина
россия
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ec2568f2eee4b0f9e5833cfe63094db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, украина, россия, мадрид, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Россия, Мадрид, Евросоюз
16:45 20.01.2023
 
Боррель вспомнил о российских победах и призвал вооружать Украину

Боррель вспомнил победы России над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.
"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину", – сказал он на церемонии в Мадриде, где ему вручали премию форума "Новая экономика".
По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником. При этом он заявил, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
15:37
СМИ: США готовят подлый удар в спину Зеленскому в обмен на оружие
 
В миреЖозеп БоррельУкраинаРоссияМадридЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала