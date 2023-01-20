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В Бразилии начали операцию по выявлению причастных к беспорядкам 8 января - РИА Новости, 20.01.2023
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В Бразилии начали операцию по выявлению причастных к беспорядкам 8 января
В Бразилии начали операцию по выявлению причастных к беспорядкам 8 января - РИА Новости, 20.01.2023
В Бразилии начали операцию по выявлению причастных к беспорядкам 8 января
Полиция Бразилии в пятницу начала операцию по выявлению причастных к беспорядкам в стране 8 января, обыски проходят в ряде штатов страны, сообщается в релизе,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:33
2023-01-20T13:53
в мире
бразилия
захват правительственных зданий в бразилии
жаир болсонару
сан-паулу (город)
рио-де-жанейро (город)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Полиция Бразилии в пятницу начала операцию по выявлению причастных к беспорядкам в стране 8 января, обыски проходят в ряде штатов страны, сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства."Федеральная полиция утром в пятницу начала первый этап операции под названием Lesa Pátria с целью выявления людей, которые участвовали, финансировали или поддерживали события 8 января в городе Бразилиа", - говорится в релизе.Как сообщается, в общей сложности федеральный верховный суд страны выдал 8 ордеров на задержание и 16 ордеров на проведение обысков. Операция затронет такие штаты как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, а также федеральный округ, с входящей в его состав столицей страны городом Бразилиа.Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек, 140 их них уже арестованы.
https://ria.ru/20230112/braziliya-1844366341.html
бразилия
сан-паулу (город)
рио-де-жанейро (город)
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в мире, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии, жаир болсонару, сан-паулу (город), рио-де-жанейро (город)
В мире, Бразилия, Захват правительственных зданий в Бразилии, Жаир Болсонару, Сан-Паулу (город), Рио-де-Жанейро (город)
13:33 20.01.2023 (обновлено: 13:53 20.01.2023)
 
В Бразилии начали операцию по выявлению причастных к беспорядкам 8 января

Полиция Бразилии начала обыски по выявлению причастных к крупным беспорядкам 8 января

© AP Photo / Eraldo PeresПротестующие в Бразилиа
Протестующие в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Протестующие в Бразилиа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Полиция Бразилии в пятницу начала операцию по выявлению причастных к беспорядкам в стране 8 января, обыски проходят в ряде штатов страны, сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
"Федеральная полиция утром в пятницу начала первый этап операции под названием Lesa Pátria с целью выявления людей, которые участвовали, финансировали или поддерживали события 8 января в городе Бразилиа", - говорится в релизе.
Как сообщается, в общей сложности федеральный верховный суд страны выдал 8 ордеров на задержание и 16 ордеров на проведение обысков. Операция затронет такие штаты как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, а также федеральный округ, с входящей в его состав столицей страны городом Бразилиа.
Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек, 140 их них уже арестованы.
Протесты в Бразилии - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:52
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В миреБразилияЗахват правительственных зданий в БразилииЖаир БолсонаруСан-Паулу (город)Рио-де-Жанейро (город)
 
 
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