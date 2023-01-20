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Байден поручил Госдепу выделить 2,5 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 20.01.2023
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Байден поручил Госдепу выделить 2,5 миллиарда долларов на поддержку Украины
Байден поручил Госдепу выделить 2,5 миллиарда долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 20.01.2023
Байден поручил Госдепу выделить 2,5 миллиарда долларов на поддержку Украины
Президент США Джо Байден поручил главе американского госдепа Энтони Блинкену выделить до 2,5 миллиарда долларов на военную поддержку Украины в рамках нового... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T03:29
2023-01-20T03:29
в мире
джо байден
сергей лавров
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил главе американского госдепа Энтони Блинкену выделить до 2,5 миллиарда долларов на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи Киеву, говорится в опубликованном документе главы Белого дома. Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в виде оружия и снаряжения на 2,5 миллиарда долларов. Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, энтони блинкен, украина, россия, сша, нато, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Украина, Россия, США, НАТО, Государственный департамент США, Министерство обороны США
03:29 20.01.2023
 
Байден поручил Госдепу выделить 2,5 миллиарда долларов на поддержку Украины

Байден поручил главе Госдепа Блинкену выделить 2,5 миллиарда долларов на поддержку Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил главе американского госдепа Энтони Блинкену выделить до 2,5 миллиарда долларов на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи Киеву, говорится в опубликованном документе главы Белого дома.
"Я поручаю государственному секретарю… направить до 2,5 миллиарда долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине", - указано в документе.
Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в виде оружия и снаряжения на 2,5 миллиарда долларов. Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 06:45
В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине
 
В миреДжо БайденСергей ЛавровЭнтони БлинкенУкраинаРоссияСШАНАТОГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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