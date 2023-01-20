https://ria.ru/20230120/bakhrushinskiy-1846217769.html
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века - РИА Новости, 20.01.2023
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века
Реставраторы в ходе работ в особняке Бахрушина, где находится театральный музей, обнаружили под красочным слоем роспись, сделанную предположительно, в начале... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:04
2023-01-20T16:04
2023-01-20T16:04
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театральный музей имени бахрушина
реставрация
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Реставраторы в ходе работ в особняке Бахрушина, где находится театральный музей, обнаружили под красочным слоем роспись, сделанную предположительно, в начале 1900-х годов, сообщили в пресс-службе институции. "Проведя расчистку поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи "Театръ Школа". После полной расчистки изображения пройдут этап консервации и затем восстановления", — говорится в сообщении. Росписи были выполнены Сергеем Ягужинским, который принимал участие в оформлении интерьеров особняка в начале 1900-х, как предполагается, для оформления Домашнего театра.В фонде дореволюционной графики Бахрушинского музея хранятся его эскизы афиш со стилистически схожими орнаментами и каллиграфией для капустников Малого театра 1909-10 годов. Художник создал и другие живописные панно, в том числе для украшения камина в кабинете Бахрушина. Например, холст "Аллегория театрального искусства" в 1898 году при жизни владельца находился в нише утраченного камина в кабинете Бахрушина. Сегодня панно хранится в фонде декорационно-изобразительных материалов институции.Как отметила директор музея Кристина Трубинова, реставрационные работы проходят в рамках масштабного проекта по созданию Музейно-театрального квартала "Бахрушинский" в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, театральный музей имени бахрушина, реставрация, театр
Культура, Новости культуры, Музеи, Театральный музей имени Бахрушина, Реставрация, Театр
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли под краской роспись начала XX века
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Реставраторы в ходе работ в особняке Бахрушина, где находится театральный музей, обнаружили под красочным слоем роспись, сделанную предположительно, в начале 1900-х годов, сообщили в пресс-службе институции.
"Проведя расчистку поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи "Театръ Школа". После полной расчистки изображения пройдут этап консервации и затем восстановления", — говорится в сообщении.
Росписи были выполнены Сергеем Ягужинским, который принимал участие в оформлении интерьеров особняка в начале 1900-х, как предполагается, для оформления Домашнего театра.
В фонде дореволюционной графики Бахрушинского музея хранятся его эскизы афиш со стилистически схожими орнаментами и каллиграфией для капустников Малого театра 1909-10 годов.
Художник создал и другие живописные панно, в том числе для украшения камина в кабинете Бахрушина. Например, холст "Аллегория театрального искусства" в 1898 году при жизни владельца находился в нише утраченного камина в кабинете Бахрушина. Сегодня панно хранится в фонде декорационно-изобразительных материалов институции.
Как отметила директор музея Кристина Трубинова, реставрационные работы проходят в рамках масштабного проекта по созданию Музейно-театрального квартала "Бахрушинский" в Москве.