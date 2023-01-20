https://ria.ru/20230120/bakhrushinskiy-1846217769.html

Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века

Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века - РИА Новости, 20.01.2023

Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века

Реставраторы в ходе работ в особняке Бахрушина, где находится театральный музей, обнаружили под красочным слоем роспись, сделанную предположительно, в начале... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:04

2023-01-20T16:04

2023-01-20T16:04

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театральный музей имени бахрушина

реставрация

театр

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Реставраторы в ходе работ в особняке Бахрушина, где находится театральный музей, обнаружили под красочным слоем роспись, сделанную предположительно, в начале 1900-х годов, сообщили в пресс-службе институции. "Проведя расчистку поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи "Театръ Школа". После полной расчистки изображения пройдут этап консервации и затем восстановления", — говорится в сообщении. Росписи были выполнены Сергеем Ягужинским, который принимал участие в оформлении интерьеров особняка в начале 1900-х, как предполагается, для оформления Домашнего театра.В фонде дореволюционной графики Бахрушинского музея хранятся его эскизы афиш со стилистически схожими орнаментами и каллиграфией для капустников Малого театра 1909-10 годов. Художник создал и другие живописные панно, в том числе для украшения камина в кабинете Бахрушина. Например, холст "Аллегория театрального искусства" в 1898 году при жизни владельца находился в нише утраченного камина в кабинете Бахрушина. Сегодня панно хранится в фонде декорационно-изобразительных материалов институции.Как отметила директор музея Кристина Трубинова, реставрационные работы проходят в рамках масштабного проекта по созданию Музейно-театрального квартала "Бахрушинский" в Москве.

https://ria.ru/20221215/pushkin-1838559456.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, театральный музей имени бахрушина, реставрация, театр