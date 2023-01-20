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Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века - РИА Новости, 20.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230120/bakhrushinskiy-1846217769.html
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века - РИА Новости, 20.01.2023
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века
Реставраторы в ходе работ в особняке Бахрушина, где находится театральный музей, обнаружили под красочным слоем роспись, сделанную предположительно, в начале... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:04
2023-01-20T16:04
культура
новости культуры
музеи
театральный музей имени бахрушина
реставрация
театр
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Реставраторы в ходе работ в особняке Бахрушина, где находится театральный музей, обнаружили под красочным слоем роспись, сделанную предположительно, в начале 1900-х годов, сообщили в пресс-службе институции. "Проведя расчистку поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи "Театръ Школа". После полной расчистки изображения пройдут этап консервации и затем восстановления", — говорится в сообщении. Росписи были выполнены Сергеем Ягужинским, который принимал участие в оформлении интерьеров особняка в начале 1900-х, как предполагается, для оформления Домашнего театра.В фонде дореволюционной графики Бахрушинского музея хранятся его эскизы афиш со стилистически схожими орнаментами и каллиграфией для капустников Малого театра 1909-10 годов. Художник создал и другие живописные панно, в том числе для украшения камина в кабинете Бахрушина. Например, холст "Аллегория театрального искусства" в 1898 году при жизни владельца находился в нише утраченного камина в кабинете Бахрушина. Сегодня панно хранится в фонде декорационно-изобразительных материалов институции.Как отметила директор музея Кристина Трубинова, реставрационные работы проходят в рамках масштабного проекта по созданию Музейно-театрального квартала "Бахрушинский" в Москве.
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новости культуры, музеи, театральный музей имени бахрушина, реставрация, театр
Культура, Новости культуры, Музеи, Театральный музей имени Бахрушина, Реставрация, Театр
16:04 20.01.2023
 
Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли роспись начала XX века

Реставраторы особняка Бахрушинского музея нашли под краской роспись начала XX века

© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. БахрушинаФрагмент росписи, найденный в ходе реставрации Бахрушинского музея
Фрагмент росписи, найденный в ходе реставрации Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Реставраторы в ходе работ в особняке Бахрушина, где находится театральный музей, обнаружили под красочным слоем роспись, сделанную предположительно, в начале 1900-х годов, сообщили в пресс-службе институции.
"Проведя расчистку поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи "Театръ Школа". После полной расчистки изображения пройдут этап консервации и затем восстановления", — говорится в сообщении.
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. БахрушинаФрагмент росписи, найденный в ходе реставрации Бахрушинского музея
Фрагмент росписи, найденный в ходе реставрации Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
Фрагмент росписи, найденный в ходе реставрации Бахрушинского музея
Росписи были выполнены Сергеем Ягужинским, который принимал участие в оформлении интерьеров особняка в начале 1900-х, как предполагается, для оформления Домашнего театра.
В фонде дореволюционной графики Бахрушинского музея хранятся его эскизы афиш со стилистически схожими орнаментами и каллиграфией для капустников Малого театра 1909-10 годов.
Художник создал и другие живописные панно, в том числе для украшения камина в кабинете Бахрушина. Например, холст "Аллегория театрального искусства" в 1898 году при жизни владельца находился в нише утраченного камина в кабинете Бахрушина. Сегодня панно хранится в фонде декорационно-изобразительных материалов институции.
Как отметила директор музея Кристина Трубинова, реставрационные работы проходят в рамках масштабного проекта по созданию Музейно-театрального квартала "Бахрушинский" в Москве.
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