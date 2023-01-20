https://ria.ru/20230120/avtomobili-1846144175.html

Более половины россиян хотят приобрести автомобиль, показало исследование

Более половины россиян хотят приобрести автомобиль, показало исследование - РИА Новости, 20.01.2023

Более половины россиян хотят приобрести автомобиль, показало исследование

Более половины россиян хотели бы приобрести автомобиль в текущем году, однако лишь 7% граждан уже точно решили это сделать, говорится в исследовании компаний... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T06:12

2023-01-20T06:12

2023-01-20T06:12

россия

lada vesta

авто

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более половины россиян хотели бы приобрести автомобиль в текущем году, однако лишь 7% граждан уже точно решили это сделать, говорится в исследовании компаний "СберАвто" и "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Из тех, кто рассматривает возможность покупки авто в этом году, 39% опрошенных готовы потратить на автомобиль до 500 тысяч рублей, а 35% указали сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. Каждый пятый респондент (19%) может потратить от одного до двух миллионов рублей на покупку машины, 4% – 2-3 миллиона, 1% – от 3 до 4 миллионов, 2% – более пяти миллионов рублей. Примерно 6% планирующих купить автомобиль в этом году готовы к предложениям из-за рубежа, еще 17% опрошенных отметили, что рассмотрят заграничные предложения, если разница в цене покроет расходы на доставку и сборы. По мнению 28% респондентов, покупка авто за рубежом – слишком сложный процесс. Около 5% участников исследования считают, что выгода от такой покупки незначительная, а 44% опрошенных совсем не готовы рассматривать покупку авто за рубежом. Самой ожидаемой новинкой отечественного автопрома респонденты назвали новое поколение Lada Vesta – ее для покупки готовы рассмотреть 14% опрошенных. 10% респондентов готовы приобрести "Москвич 3", столько же участников заявили, что любят прошлые модели российских автомобилей. Перейти на электрические или гибридные авто готовы от 2% до 5% респондентов. Среди зарубежных новинок этого года наибольший интерес вызывают китайский внедорожник Great Wall Tank 300 и иранский кроссовер Iran Khodro K112. Еще 9% опрошенных готовы приобрести городской внедорожник Geely Monjaro. Компании проводили исследование в январе 2023 года по репрезентативной выборке среди более 5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих во всех округах России.

https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html

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россия, lada vesta, авто