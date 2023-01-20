https://ria.ru/20230120/avtobus-1846208067.html
На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона
На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона - РИА Новости, 20.01.2023
На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона
Водитель рейсового автобуса в Петропавловске-Камчатском в пятницу тронулся с остановки, когда из салона не успела выйти 72-летняя пассажирка - женщина упала и... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:02
2023-01-20T12:02
2023-01-20T12:02
дтп
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петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Петропавловске-Камчатском в пятницу тронулся с остановки, когда из салона не успела выйти 72-летняя пассажирка - женщина упала и попала под колеса, видео происшествия опубликовала Камчатская краевая прокуратура. На кадрах видно, что автобус уехал с остановки. Женщина осталась лежать на дороге и впоследствии попала в больницу, следует из релиза ведомства. "Прокуратура города Петропавловска - Камчатского поставила на контроль результаты проверки, проводимой сотрудниками ГИБДД по факту наезда автобуса, следовавшего по маршруту 31 в краевом центре, на 72-летнюю пенсионерку", — говорится в сообщении прокуратуры. Прокуратура оценит, как перевозчик исполняет законодательство о безопасности дорожного движения, а также проконтролирует результаты проверки, которую по факту ДТП начала Госавтоинспекция. В следственном управлении СК РФ сказали, что тоже начали проверку по своей линии.
https://ria.ru/20230117/karshering-1845392642.html
https://ria.ru/20230119/kvadrokopter-1845976177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, петропавловск-камчатский, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край
ДТП, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатский край
На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона
На Камчатке водитель автобуса переехал ноги 72-летней пенсионерке, выпавшей из салона