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На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона - РИА Новости, 20.01.2023
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На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона
На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона - РИА Новости, 20.01.2023
На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона
Водитель рейсового автобуса в Петропавловске-Камчатском в пятницу тронулся с остановки, когда из салона не успела выйти 72-летняя пассажирка - женщина упала и... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:02
2023-01-20T12:02
дтп
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Петропавловске-Камчатском в пятницу тронулся с остановки, когда из салона не успела выйти 72-летняя пассажирка - женщина упала и попала под колеса, видео происшествия опубликовала Камчатская краевая прокуратура. На кадрах видно, что автобус уехал с остановки. Женщина осталась лежать на дороге и впоследствии попала в больницу, следует из релиза ведомства. "Прокуратура города Петропавловска - Камчатского поставила на контроль результаты проверки, проводимой сотрудниками ГИБДД по факту наезда автобуса, следовавшего по маршруту 31 в краевом центре, на 72-летнюю пенсионерку", — говорится в сообщении прокуратуры. Прокуратура оценит, как перевозчик исполняет законодательство о безопасности дорожного движения, а также проконтролирует результаты проверки, которую по факту ДТП начала Госавтоинспекция. В следственном управлении СК РФ сказали, что тоже начали проверку по своей линии.
https://ria.ru/20230117/karshering-1845392642.html
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дтп, происшествия, петропавловск-камчатский, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край
ДТП, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатский край
12:02 20.01.2023
 
На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона

На Камчатке водитель автобуса переехал ноги 72-летней пенсионерке, выпавшей из салона

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Петропавловске-Камчатском в пятницу тронулся с остановки, когда из салона не успела выйти 72-летняя пассажирка - женщина упала и попала под колеса, видео происшествия опубликовала Камчатская краевая прокуратура.
На кадрах видно, что автобус уехал с остановки. Женщина осталась лежать на дороге и впоследствии попала в больницу, следует из релиза ведомства.
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"Прокуратура города Петропавловска - Камчатского поставила на контроль результаты проверки, проводимой сотрудниками ГИБДД по факту наезда автобуса, следовавшего по маршруту 31 в краевом центре, на 72-летнюю пенсионерку", — говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуратура оценит, как перевозчик исполняет законодательство о безопасности дорожного движения, а также проконтролирует результаты проверки, которую по факту ДТП начала Госавтоинспекция. В следственном управлении СК РФ сказали, что тоже начали проверку по своей линии.
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ДТППроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский край
 
 
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