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Конгрессмен упрекнул Байдена в трусости - РИА Новости, 20.01.2023
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Конгрессмен упрекнул Байдена в трусости
Конгрессмен упрекнул Байдена в трусости - РИА Новости, 20.01.2023
Конгрессмен упрекнул Байдена в трусости
Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол упрекнул администрацию американского президента Джо Байден и... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:14
2023-01-20T04:38
джо байден
майкл маккол
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол упрекнул администрацию американского президента Джо Байден и правительство Германии в трусости за отказ от поставок на Украину оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS и танков Leopard 2. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета. Маккол отметил, что украинцы "месяцами" просят выделить им ATACMS для "освобождения собственной суверенной территории", а также для атаки "командных и контрольных мест" российской армии. Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в виде оружия и снаряжения на 2,5 миллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для ЗРК NASAMS, снаряды для HIMARS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker с 20 катками для обезвреживания мин, 53 защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP), 350 высокомобильных мультизадачных колесных транспортных средств. Также США направят десятки других видов транспортных средств, более 100 тысяч артиллерийских снарядов, более 3 миллионов патронов и другое оружие. Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20230106/peregovory-1843284450.html
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джо байден, майкл маккол, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша
Джо Байден, Майкл Маккол, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США
04:14 20.01.2023 (обновлено: 04:38 20.01.2023)
 
Конгрессмен упрекнул Байдена в трусости

Конгрессмен Маккол упрекнул Байдена в трусости за отказ от поставок Украине ракет ATACMS

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол упрекнул администрацию американского президента Джо Байден и правительство Германии в трусости за отказ от поставок на Украину оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS и танков Leopard 2. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.
"Я чрезвычайно разочарован тем, что правительства Байдена и (канцлера Германии - ред.) Шольца продолжают отвергать для Украины (ракеты) дальнего радиуса ATACMS и западные танки Leopard 2 … эти трусливые решения, основанные на ошибочных страхах эскалации, продлевают войну", - написал он.
Маккол отметил, что украинцы "месяцами" просят выделить им ATACMS для "освобождения собственной суверенной территории", а также для атаки "командных и контрольных мест" российской армии.
Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в виде оружия и снаряжения на 2,5 миллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для ЗРК NASAMS, снаряды для HIMARS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker с 20 катками для обезвреживания мин, 53 защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP), 350 высокомобильных мультизадачных колесных транспортных средств. Также США направят десятки других видов транспортных средств, более 100 тысяч артиллерийских снарядов, более 3 миллионов патронов и другое оружие.
Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 16:09В мире
Байден забыл, какое именно оружие пообещал передать Украине
 
Джо БайденМайкл МакколСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны США
 
 
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