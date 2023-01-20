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Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу - РИА Новости, 20.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230120/archaeology-1846023487.html
Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу
Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу - РИА Новости, 20.01.2023
Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу
Команда ученых из Цзилиньского университета в Китае и МГУ имени Ломоноса восстановила внешность восьмилетнего мальчика-неандертальца по черепу, обнаруженному в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:19
2023-01-20T04:19
культура
новости культуры
археология
неандертальцы
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Команда ученых из Цзилиньского университета в Китае и МГУ имени Ломоноса восстановила внешность восьмилетнего мальчика-неандертальца по черепу, обнаруженному в 1938 году в пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана, пишет агентство Синьхуа. Останки были в неглубокой яме. Там же нашли пять пар рогов сибирского горного козла и скелеты птиц, уточняет MailOnline. Это говорит о том, что ребенок был похоронен с соблюдением ритуалов. Только в 2021 году удалось установить, что мальчик относится к неандертальцам. Его череп — единственный сохранившийся целиком так называемого азиатского неандертальца и первая окаменелость останков этого вида людей, обнаруженная в Азии, говорит Александра Бужилова, директор Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академик РАН.
https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html
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новости культуры, археология, неандертальцы
Культура, Новости культуры, Археология, неандертальцы
04:19 20.01.2023
 
Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу

Российские и китайские ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу

© Фото : Jilin UniversityОблик мальчика-неандертальца, восстановленный с помощью технологии цифровой 3D-реставрации на основе его черепа, который был обнаружен в палеолитической пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана
Облик мальчика-неандертальца, восстановленный с помощью технологии цифровой 3D-реставрации на основе его черепа, который был обнаружен в палеолитической пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Jilin University
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Команда ученых из Цзилиньского университета в Китае и МГУ имени Ломоноса восстановила внешность восьмилетнего мальчика-неандертальца по черепу, обнаруженному в 1938 году в пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана, пишет агентство Синьхуа.
Останки были в неглубокой яме. Там же нашли пять пар рогов сибирского горного козла и скелеты птиц, уточняет MailOnline. Это говорит о том, что ребенок был похоронен с соблюдением ритуалов.
Только в 2021 году удалось установить, что мальчик относится к неандертальцам.
Его череп — единственный сохранившийся целиком так называемого азиатского неандертальца и первая окаменелость останков этого вида людей, обнаруженная в Азии, говорит Александра Бужилова, директор Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академик РАН.
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