https://ria.ru/20230120/archaeology-1846023487.html
Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу
Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу - РИА Новости, 20.01.2023
Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу
Команда ученых из Цзилиньского университета в Китае и МГУ имени Ломоноса восстановила внешность восьмилетнего мальчика-неандертальца по черепу, обнаруженному в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:19
2023-01-20T04:19
2023-01-20T04:19
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Команда ученых из Цзилиньского университета в Китае и МГУ имени Ломоноса восстановила внешность восьмилетнего мальчика-неандертальца по черепу, обнаруженному в 1938 году в пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана, пишет агентство Синьхуа. Останки были в неглубокой яме. Там же нашли пять пар рогов сибирского горного козла и скелеты птиц, уточняет MailOnline. Это говорит о том, что ребенок был похоронен с соблюдением ритуалов. Только в 2021 году удалось установить, что мальчик относится к неандертальцам. Его череп — единственный сохранившийся целиком так называемого азиатского неандертальца и первая окаменелость останков этого вида людей, обнаруженная в Азии, говорит Александра Бужилова, директор Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академик РАН.
https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, неандертальцы
Культура, Новости культуры, Археология, неандертальцы
Ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу
Российские и китайские ученые воссоздали облик мальчика-неандертальца по черепу