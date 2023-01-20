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Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов - РИА Новости, 20.01.2023
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Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов
Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов - РИА Новости, 20.01.2023
Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов
Россия постоянно предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:53
2023-01-20T04:53
анатолий антонов
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Россия постоянно предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. Антонов также опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их "пустопорожними и безответственными". "Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом", - добавил он.
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анатолий антонов, россия, сша, в мире
Анатолий Антонов, Россия, США, В мире
04:53 20.01.2023
 
Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов

Посол Антонов: Россия постоянно предупреждает США, что их политика ведет мир к катастрофе

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Россия постоянно предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.
"Мы… постоянно предупреждаем Вашингтон, что взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения "на поле боя" стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию", - сообщил он журналистам.
Антонов также опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их "пустопорожними и безответственными".
"Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом", - добавил он.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:58В мире
Антонов ответил на решение Пентагона обучать ВСУ обращению с ЗРК Patriot
 
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