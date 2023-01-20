https://ria.ru/20230120/antonov-1846141331.html
Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов
Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов - РИА Новости, 20.01.2023
Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов
Россия постоянно предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:53
2023-01-20T04:53
2023-01-20T04:53
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Россия постоянно предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. Антонов также опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их "пустопорожними и безответственными". "Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/antonov-1844034201.html
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анатолий антонов, россия, сша, в мире
Анатолий Антонов, Россия, США, В мире
Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов
Посол Антонов: Россия постоянно предупреждает США, что их политика ведет мир к катастрофе