https://ria.ru/20230120/antonov-1846141331.html

Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов

Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов - РИА Новости, 20.01.2023

Россия предупреждает США о катастрофичности их политики, заявил Антонов

Россия постоянно предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T04:53

2023-01-20T04:53

2023-01-20T04:53

анатолий антонов

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Россия постоянно предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. Антонов также опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их "пустопорожними и безответственными". "Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20230111/antonov-1844034201.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, россия, сша, в мире