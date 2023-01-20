https://ria.ru/20230120/antonov-1846140769.html

Запад развязал гибридную войну на территории России, заявил Антонов

Запад развязал гибридную войну на территории России, заявил Антонов - РИА Новости, 20.01.2023

Запад развязал гибридную войну на территории России, заявил Антонов

США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, заявил посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T04:40

2023-01-20T04:40

2023-01-20T05:36

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, заявил посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.Антонов отметил, что США одновременно наживаются на партнерах по НАТО, "заставляя финансировать ренессанс американского ВПК"."Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны", - добавил посол.Россия, отметил он, предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию. Антонов также опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их "пустопорожними и безответственными". "Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом", - заключил дипломат.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/antonov-1845868367.html

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анатолий антонов, россия, нато, сша