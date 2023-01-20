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В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине - РИА Новости, 20.01.2023
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В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине
В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине - РИА Новости, 20.01.2023
В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине
Протестная акция мирного объединения "Stop Ramstein" против поставок тяжелого вооружения Киеву и проведения встречи контактной группы по поддержке Украины,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T22:02
2023-01-20T22:02
в мире
германия
сша
украина
нато
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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Протестная акция мирного объединения "Stop Ramstein" против поставок тяжелого вооружения Киеву и проведения встречи контактной группы по поддержке Украины, проходящей в пятницу на базе Рамштайн, состоялась в столице Германии. Протестующие собрались на главной площади немецкой столицы у Бранденбургских ворот, после чего прошли к находящемуся рядом посольству США. "Дипломаты, не солдаты", "нет танкам для Украины", "американцы вон", "отправьте Бербок на фронт", - скандировали участники. Протестующие также развернули баннеры и флаги с надписями "это война США против Германии", "добиваться мира без оружия". По словам организаторов акции, Германия своим участием в совете стран, собравшихся на американской базе Рамштайн, все "глубже втягивается в конфликт на Украине". К тому же, как напомнили выступающие, с американской базы на территории Германии уже годами проводятся наблюдательные полёты близ российских границ, а также там находится направленный против России ядерный арсенал ВВС США. Протестующие потребовали скорейших переговоров с Россией и дипломатии вместо поставок танков и тяжелого вооружения в зону конфликта. Встреча контактной группы по поддержке Украины странами НАТО и их союзников, где ожидалось согласование очередного пакета помощи, включающего танки западного образца, проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
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в мире, германия, сша, украина, нато
В мире, Германия, США, Украина, НАТО
22:02 20.01.2023
 
В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине

В Берлине у посольства США прошла акция против встречи стран НАТО по поддержке Украины

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО
Флаги государств-членов НАТО - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Протестная акция мирного объединения "Stop Ramstein" против поставок тяжелого вооружения Киеву и проведения встречи контактной группы по поддержке Украины, проходящей в пятницу на базе Рамштайн, состоялась в столице Германии.
Протестующие собрались на главной площади немецкой столицы у Бранденбургских ворот, после чего прошли к находящемуся рядом посольству США.
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"Дипломаты, не солдаты", "нет танкам для Украины", "американцы вон", "отправьте Бербок на фронт", - скандировали участники. Протестующие также развернули баннеры и флаги с надписями "это война США против Германии", "добиваться мира без оружия".
По словам организаторов акции, Германия своим участием в совете стран, собравшихся на американской базе Рамштайн, все "глубже втягивается в конфликт на Украине".
К тому же, как напомнили выступающие, с американской базы на территории Германии уже годами проводятся наблюдательные полёты близ российских границ, а также там находится направленный против России ядерный арсенал ВВС США.
Протестующие потребовали скорейших переговоров с Россией и дипломатии вместо поставок танков и тяжелого вооружения в зону конфликта.
Встреча контактной группы по поддержке Украины странами НАТО и их союзников, где ожидалось согласование очередного пакета помощи, включающего танки западного образца, проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
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