https://ria.ru/20230120/aktsiya-1846397012.html
В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине
В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине - РИА Новости, 20.01.2023
В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине
Протестная акция мирного объединения "Stop Ramstein" против поставок тяжелого вооружения Киеву и проведения встречи контактной группы по поддержке Украины,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T22:02
2023-01-20T22:02
2023-01-20T22:02
в мире
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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Протестная акция мирного объединения "Stop Ramstein" против поставок тяжелого вооружения Киеву и проведения встречи контактной группы по поддержке Украины, проходящей в пятницу на базе Рамштайн, состоялась в столице Германии. Протестующие собрались на главной площади немецкой столицы у Бранденбургских ворот, после чего прошли к находящемуся рядом посольству США. "Дипломаты, не солдаты", "нет танкам для Украины", "американцы вон", "отправьте Бербок на фронт", - скандировали участники. Протестующие также развернули баннеры и флаги с надписями "это война США против Германии", "добиваться мира без оружия". По словам организаторов акции, Германия своим участием в совете стран, собравшихся на американской базе Рамштайн, все "глубже втягивается в конфликт на Украине". К тому же, как напомнили выступающие, с американской базы на территории Германии уже годами проводятся наблюдательные полёты близ российских границ, а также там находится направленный против России ядерный арсенал ВВС США. Протестующие потребовали скорейших переговоров с Россией и дипломатии вместо поставок танков и тяжелого вооружения в зону конфликта. Встреча контактной группы по поддержке Украины странами НАТО и их союзников, где ожидалось согласование очередного пакета помощи, включающего танки западного образца, проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
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в мире, германия, сша, украина, нато
В мире, Германия, США, Украина, НАТО
В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине
В Берлине у посольства США прошла акция против встречи стран НАТО по поддержке Украины
БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Протестная акция мирного объединения "Stop Ramstein" против поставок тяжелого вооружения Киеву и проведения встречи контактной группы по поддержке Украины, проходящей в пятницу на базе Рамштайн, состоялась в столице Германии.
Протестующие собрались на главной площади немецкой столицы у Бранденбургских ворот, после чего прошли к находящемуся рядом посольству США
.
"Дипломаты, не солдаты", "нет танкам для Украины", "американцы вон", "отправьте Бербок на фронт", - скандировали участники. Протестующие также развернули баннеры и флаги с надписями "это война США против Германии", "добиваться мира без оружия".
По словам организаторов акции, Германия своим участием в совете стран, собравшихся на американской базе Рамштайн, все "глубже втягивается в конфликт на Украине".
К тому же, как напомнили выступающие, с американской базы на территории Германии уже годами проводятся наблюдательные полёты близ российских границ, а также там находится направленный против России
ядерный арсенал ВВС США.
Протестующие потребовали скорейших переговоров с Россией и дипломатии вместо поставок танков и тяжелого вооружения в зону конфликта.
Встреча контактной группы по поддержке Украины странами НАТО
и их союзников, где ожидалось согласование очередного пакета помощи, включающего танки западного образца, проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии.