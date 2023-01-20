https://ria.ru/20230120/aktsiya-1846397012.html

В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине

В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине - РИА Новости, 20.01.2023

В Берлине у посольства США прошла акция против встречи НАТО по Украине

Протестная акция мирного объединения "Stop Ramstein" против поставок тяжелого вооружения Киеву и проведения встречи контактной группы по поддержке Украины,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T22:02

2023-01-20T22:02

2023-01-20T22:02

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сша

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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Протестная акция мирного объединения "Stop Ramstein" против поставок тяжелого вооружения Киеву и проведения встречи контактной группы по поддержке Украины, проходящей в пятницу на базе Рамштайн, состоялась в столице Германии. Протестующие собрались на главной площади немецкой столицы у Бранденбургских ворот, после чего прошли к находящемуся рядом посольству США. "Дипломаты, не солдаты", "нет танкам для Украины", "американцы вон", "отправьте Бербок на фронт", - скандировали участники. Протестующие также развернули баннеры и флаги с надписями "это война США против Германии", "добиваться мира без оружия". По словам организаторов акции, Германия своим участием в совете стран, собравшихся на американской базе Рамштайн, все "глубже втягивается в конфликт на Украине". К тому же, как напомнили выступающие, с американской базы на территории Германии уже годами проводятся наблюдательные полёты близ российских границ, а также там находится направленный против России ядерный арсенал ВВС США. Протестующие потребовали скорейших переговоров с Россией и дипломатии вместо поставок танков и тяжелого вооружения в зону конфликта. Встреча контактной группы по поддержке Украины странами НАТО и их союзников, где ожидалось согласование очередного пакета помощи, включающего танки западного образца, проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844202327.html

германия

сша

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в мире, германия, сша, украина, нато