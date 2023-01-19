20:13 19.01.2023 (обновлено: 21:20 19.01.2023)
Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево
В МИД Венгрии назвали притеснения соотечественников в Закарпатье неприемлемыми
БУДАПЕШТ, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.
Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили.
"Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние", — написал Менцер в Facebook*.
"Если Украина хочет быть членом Евросоюза, недопустимо постоянное и систематическое притеснение национальной общности и лишение ее прав", — заявил госсекретарь МИД Венгрии.
Менцер добавил, что пока подобные инциденты происходили только в Мукачево и его окрестностях.
22 ноября 2022, 15:19Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"
В октябре власти Мукачево решили демонтировать венгерскую символику — орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и заменить его на украинский трезубец. В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал выразить протест представителю посольства Украины.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020 года.
Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгерскую сторону.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
30 декабря 2022, 10:11Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, принятия которого требовал ЕС