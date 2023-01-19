https://ria.ru/20230119/zverstva-1846106370.html

Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево

Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево - РИА Новости, 19.01.2023

Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:13

2023-01-19T20:13

2023-01-19T21:20

в мире

петер сийярто

тарас креминь

украина

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будапешт

нато

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БУДАПЕШТ, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили.Дипломат выразил надежду, что украинские руководители сделают все для сохранения стабильности в Закарпатье. При этом Будапешт не вполне понимает, как антивенгерские решения и меры помогают Киеву в конфликте с Москвой."Если Украина хочет быть членом Евросоюза, недопустимо постоянное и систематическое притеснение национальной общности и лишение ее прав", — заявил госсекретарь МИД Венгрии.Менцер добавил, что пока подобные инциденты происходили только в Мукачево и его окрестностях.В октябре власти Мукачево решили демонтировать венгерскую символику — орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и заменить его на украинский трезубец. В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал выразить протест представителю посольства Украины.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020 года.Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгерскую сторону.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230109/uklonisty-1843718797.html

https://ria.ru/20221122/sharf-1833384258.html

https://ria.ru/20221230/natsmenshinstva-1842401620.html

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в мире, петер сийярто, тарас креминь, украина, венгрия, будапешт, нато