Рейтинг@Mail.ru
Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/zverstva-1846106370.html
Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево
Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево - РИА Новости, 19.01.2023
Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:13
2023-01-19T21:20
в мире
петер сийярто
тарас креминь
украина
венгрия
будапешт
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:202:3856:2370_1920x0_80_0_0_596440cadf70a902879536823524fe9b.jpg
БУДАПЕШТ, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили.Дипломат выразил надежду, что украинские руководители сделают все для сохранения стабильности в Закарпатье. При этом Будапешт не вполне понимает, как антивенгерские решения и меры помогают Киеву в конфликте с Москвой."Если Украина хочет быть членом Евросоюза, недопустимо постоянное и систематическое притеснение национальной общности и лишение ее прав", — заявил госсекретарь МИД Венгрии.Менцер добавил, что пока подобные инциденты происходили только в Мукачево и его окрестностях.В октябре власти Мукачево решили демонтировать венгерскую символику — орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и заменить его на украинский трезубец. В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал выразить протест представителю посольства Украины.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020 года.Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгерскую сторону.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230109/uklonisty-1843718797.html
https://ria.ru/20221122/sharf-1833384258.html
https://ria.ru/20221230/natsmenshinstva-1842401620.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_213:0:3641:2571_1920x0_80_0_0_3f342b647764e42c7c23cd1d32e6aebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петер сийярто, тарас креминь, украина, венгрия, будапешт, нато
В мире, Петер Сийярто, Тарас Креминь, Украина, Венгрия, Будапешт, НАТО
20:13 19.01.2023 (обновлено: 21:20 19.01.2023)
 
Будапешт призвал прекратить зверства против венгров в украинском Мукачево

В МИД Венгрии назвали притеснения соотечественников в Закарпатье неприемлемыми

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.
Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили.
"Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние", — написал Менцер в Facebook*.
Дипломат выразил надежду, что украинские руководители сделают все для сохранения стабильности в Закарпатье. При этом Будапешт не вполне понимает, как антивенгерские решения и меры помогают Киеву в конфликте с Москвой.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 17:07
В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию
"Если Украина хочет быть членом Евросоюза, недопустимо постоянное и систематическое притеснение национальной общности и лишение ее прав", — заявил госсекретарь МИД Венгрии.
Менцер добавил, что пока подобные инциденты происходили только в Мукачево и его окрестностях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и игрок сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак
22 ноября 2022, 15:19
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"
В октябре власти Мукачево решили демонтировать венгерскую символику — орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и заменить его на украинский трезубец. В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал выразить протест представителю посольства Украины.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020 года.
Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгерскую сторону.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 10:11
Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, принятия которого требовал ЕС
 
В миреПетер СийяртоТарас КреминьУкраинаВенгрияБудапештНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала