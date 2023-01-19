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Десять животных из приютов обрели семью благодаря фотовыставке в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230119/zhivotnye-1847113418.html
Десять животных из приютов обрели семью благодаря фотовыставке в Москве
Десять животных из приютов обрели семью благодаря фотовыставке в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
Десять животных из приютов обрели семью благодаря фотовыставке в Москве
Десять животных из городских приютов обрели семью благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-19T17:54
2023-01-24T15:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
северный речной вокзал
гбу "доринвест"
москва
городское хозяйство москвы
домашние животные
животные
бездомные животные
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Десять животных из городских приютов обрели семью благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Десять животных из городских приютов обрели семью благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала. Домой уехали кошечки Буся, Пуля, Шума и Дарина, кот Барсик, котята Гарри и Генри, пёс Алекс и щенки Октябрина и Октябрь", - говорится в сообщении. Отмечается, что фотовыставка проходит на аллеях парка Северного речного вокзала. Со стендов на прохожих смотрят воспитанники городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Каждый стенд рассказывает о характере и привычках собаки или кошки. "Под фотографиями – QR-код. Отсканируйте его, чтобы увидеть еще больше воспитанников городских приютов, мечтающих попасть в семью. Запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом ознакомьтесь с графиком работы на официальных сайтах учреждений и не забудьте взять с собой паспорт", - дополняется в сообщении комплекса городского хозяйства. Сообщается, что в Москве работают 13 городских приютов для безнадзорных животных. В них живут более 16 тысяч собак и кошек. В 2022 году любящую семью обрели более 3 тысяч животных из городских приютов. Среди них около 2,6 тысячи собак и более 600 кошек.
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северный речной вокзал, гбу "доринвест", москва, городское хозяйство москвы, домашние животные, животные, бездомные животные, кошки, собаки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Северный Речной вокзал, ГБУ "Доринвест", Москва, Городское хозяйство Москвы, домашние животные, Животные, бездомные животные, кошки, Собаки
17:54 19.01.2023 (обновлено: 15:55 24.01.2023)
 

Десять животных из приютов обрели семью благодаря фотовыставке в Москве

© Telegram/Городское хозяйство МосквыФотовыставка в парке Северного речного вокзала в Москве
Фотовыставка в парке Северного речного вокзала в Москве
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Десять животных из городских приютов обрели семью благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Десять животных из городских приютов обрели семью благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала. Домой уехали кошечки Буся, Пуля, Шума и Дарина, кот Барсик, котята Гарри и Генри, пёс Алекс и щенки Октябрина и Октябрь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фотовыставка проходит на аллеях парка Северного речного вокзала. Со стендов на прохожих смотрят воспитанники городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Каждый стенд рассказывает о характере и привычках собаки или кошки.
"Под фотографиями – QR-код. Отсканируйте его, чтобы увидеть еще больше воспитанников городских приютов, мечтающих попасть в семью. Запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом ознакомьтесь с графиком работы на официальных сайтах учреждений и не забудьте взять с собой паспорт", - дополняется в сообщении комплекса городского хозяйства.
Сообщается, что в Москве работают 13 городских приютов для безнадзорных животных. В них живут более 16 тысяч собак и кошек. В 2022 году любящую семью обрели более 3 тысяч животных из городских приютов. Среди них около 2,6 тысячи собак и более 600 кошек.
Кошка в приюте - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 14:01Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более трех тысяч животных из московских приютов нашли хозяев в 2022 году
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСеверный Речной вокзалГБУ "Доринвест"МоскваГородское хозяйство Москвыдомашние животныеЖивотныебездомные животныекошкиСобаки
 
 
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