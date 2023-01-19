https://ria.ru/20230119/zerno-1845860150.html

В Турции заявили о готовности отправить зерно из России нуждающимся странам

В Турции заявили о готовности отправить зерно из России нуждающимся странам - РИА Новости, 19.01.2023

В Турции заявили о готовности отправить зерно из России нуждающимся странам

Турция завершила приготовления для начала переработки зерна из РФ и отправки его нуждающимся странам, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T01:29

2023-01-19T01:29

2023-01-19T01:29

владимир путин

турция

россия

африка

оон

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СТАМБУЛ, 19 янв – РИА Новости. Турция завершила приготовления для начала переработки зерна из РФ и отправки его нуждающимся странам, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Турции. "Мы уже определили, на каких мероприятиях какие процедуры будем проводить", - отметил источник. Глава министерства Вахит Киришджи ранее заявил, что в обработке зерна будут задействованы простаивающие предприятия, где производятся макароны, мука и крупы. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин 16 января в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230116/zerno-1845263495.html

турция

россия

африка

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владимир путин, турция, россия, африка, оон