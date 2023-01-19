https://ria.ru/20230119/zelenskiy-1845997132.html

Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе

Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе - РИА Новости, 19.01.2023

Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет нажиться на военных действиях и обогатить своих западных кураторов, написал в Twitter французский политик и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:38

2023-01-19T15:38

2023-01-19T16:04

политика

франция

россия

давос

украина

республика крым

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет нажиться на военных действиях и обогатить своих западных кураторов, написал в Twitter французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.Политик также призвал остановить конфликт, который позволяет значительно приумножить состояние западным оружейным баронам.Накануне украинский лидер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что попробует захватить Крым силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники. Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.После начала российской специальной операции на Украине США и их союзники по НАТО снабдили Киев боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841231313.html

франция

россия

давос

украина

республика крым

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политика, франция, россия, давос, украина, республика крым, владимир зеленский