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Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе - РИА Новости, 19.01.2023
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Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе
Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе - РИА Новости, 19.01.2023
Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский хочет нажиться на военных действиях и обогатить своих западных кураторов, написал в Twitter французский политик и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:38
2023-01-19T16:04
политика
франция
россия
давос
украина
республика крым
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет нажиться на военных действиях и обогатить своих западных кураторов, написал в Twitter французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.Политик также призвал остановить конфликт, который позволяет значительно приумножить состояние западным оружейным баронам.Накануне украинский лидер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что попробует захватить Крым силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники. Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.После начала российской специальной операции на Украине США и их союзники по НАТО снабдили Киев боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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политика, франция, россия, давос, украина, республика крым, владимир зеленский
Политика, Франция, Россия, Давос, Украина, Республика Крым, Владимир Зеленский
15:38 19.01.2023 (обновлено: 16:04 19.01.2023)
 
Во Франции резко ответили на заявление Зеленского о России в Давосе

Экс-депутат ЕП Филиппо обрушился на Зеленского из-за требования оружия для захвата Крыма

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет нажиться на военных действиях и обогатить своих западных кураторов, написал в Twitter французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом", — отметил он.

Политик также призвал остановить конфликт, который позволяет значительно приумножить состояние западным оружейным баронам.
Накануне украинский лидер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что попробует захватить Крым силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.
После начала российской специальной операции на Украине США и их союзники по НАТО снабдили Киев боевой техникой на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 17:50
Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России
 
ПолитикаФранцияРоссияДавосУкраинаРеспублика КрымВладимир Зеленский
 
 
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