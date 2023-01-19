https://ria.ru/20230119/zelenskiy-1845929258.html

Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца

Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца - РИА Новости, 19.01.2023

Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца

Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за его критику канцлера Германии Олафа Шольца. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:26

2023-01-19T12:26

2023-01-19T15:46

владимир зеленский

олаф шольц

украина

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за его критику канцлера Германии Олафа Шольца.Во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме глава республики пожаловался на западных партнеров за нерешительность в поставках Киеву танков.Пользователи портала посчитали, что Зеленский не в праве ставить интересы Украины выше интересов Германии, а также предложили прекратить помощь Киеву за подобное поведение."Конечно, Зеленский этого не понимает, потому что считает, что все должны подчиняться украинским интересам. Приоритетные здесь не украинские, а немецкие интересы, и за них отвечает канцлер Германии", — прокомментировал Weltenwanderer."Зеленский критикует только Германию. Он, наверное, даже не заметил, что США тоже не поставляют боевые танки?" — поинтересовался Steuerzahler."Если вы пожмете руку Зеленскому, он захочет ее себе всю отобрать. После того как он убедился, что получит от Германии тяжелые боевые танки, он тут же запросил корабли и боевые самолеты. Бездонная яма для Западной Европы..." — посетовал Hans R."Большинство населения этой страны не хочет поставлять танки Украине. Это называется демократией. Какие ценности опять защищает Украина?! Ах да, "демократические", — написал vf.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/krym-1845926858.html

https://ria.ru/20230119/aktivy-1845904390.html

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владимир зеленский, олаф шольц, украина, германия, россия, нато, в мире