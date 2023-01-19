12:26 19.01.2023 (обновлено: 15:46 19.01.2023)
Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца
Читатели Die Welt высмеяли Зеленского после его критики Шольца за недостаток помощи
© AFP 2023 / Fabrice CoffriniПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за его критику канцлера Германии Олафа Шольца.
Во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме глава республики пожаловался на западных партнеров за нерешительность в поставках Киеву танков.
Пользователи портала посчитали, что Зеленский не в праве ставить интересы Украины выше интересов Германии, а также предложили прекратить помощь Киеву за подобное поведение.
"Господин Зеленский, это наши деньги, это наши танки, и как мы их используем — это наша политика. Шольц предан только своему народу, даже если вам это не нравится. Наш экономический ущерб уже достаточно велик. Я бы сказал — достаточно!" — предложил Reinhold K.
"Конечно, Зеленский этого не понимает, потому что считает, что все должны подчиняться украинским интересам. Приоритетные здесь не украинские, а немецкие интересы, и за них отвечает канцлер Германии", — прокомментировал Weltenwanderer.
"Зеленский критикует только Германию. Он, наверное, даже не заметил, что США тоже не поставляют боевые танки?" — поинтересовался Steuerzahler.
"Если вы пожмете руку Зеленскому, он захочет ее себе всю отобрать. После того как он убедился, что получит от Германии тяжелые боевые танки, он тут же запросил корабли и боевые самолеты. Бездонная яма для Западной Европы..." — посетовал Hans R.
"Немедленное прекращение всякой поддержки Украины было бы надлежащим ответом на ежедневную дерзость, исходящую от Киева", — отметил Luke E.
"Большинство населения этой страны не хочет поставлять танки Украине. Это называется демократией. Какие ценности опять защищает Украина?! Ах да, "демократические", — написал vf.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.