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Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца - РИА Новости, 19.01.2023
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Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца
Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца - РИА Новости, 19.01.2023
Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца
Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за его критику канцлера Германии Олафа Шольца. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:26
2023-01-19T15:46
владимир зеленский
олаф шольц
украина
германия
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за его критику канцлера Германии Олафа Шольца.Во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме глава республики пожаловался на западных партнеров за нерешительность в поставках Киеву танков.Пользователи портала посчитали, что Зеленский не в праве ставить интересы Украины выше интересов Германии, а также предложили прекратить помощь Киеву за подобное поведение."Конечно, Зеленский этого не понимает, потому что считает, что все должны подчиняться украинским интересам. Приоритетные здесь не украинские, а немецкие интересы, и за них отвечает канцлер Германии", — прокомментировал Weltenwanderer."Зеленский критикует только Германию. Он, наверное, даже не заметил, что США тоже не поставляют боевые танки?" — поинтересовался Steuerzahler."Если вы пожмете руку Зеленскому, он захочет ее себе всю отобрать. После того как он убедился, что получит от Германии тяжелые боевые танки, он тут же запросил корабли и боевые самолеты. Бездонная яма для Западной Европы..." — посетовал Hans R."Большинство населения этой страны не хочет поставлять танки Украине. Это называется демократией. Какие ценности опять защищает Украина?! Ах да, "демократические", — написал vf.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
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владимир зеленский, олаф шольц, украина, германия, россия, нато, в мире
Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Украина, Германия, Россия, НАТО, В мире
12:26 19.01.2023 (обновлено: 15:46 19.01.2023)
 
Немцы поставили на место Зеленского, оскорбившего Шольца

Читатели Die Welt высмеяли Зеленского после его критики Шольца за недостаток помощи

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за его критику канцлера Германии Олафа Шольца.
Во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме глава республики пожаловался на западных партнеров за нерешительность в поставках Киеву танков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
12:15Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если Запад поставит оружие
Пользователи портала посчитали, что Зеленский не в праве ставить интересы Украины выше интересов Германии, а также предложили прекратить помощь Киеву за подобное поведение.

"Господин Зеленский, это наши деньги, это наши танки, и как мы их используем — это наша политика. Шольц предан только своему народу, даже если вам это не нравится. Наш экономический ущерб уже достаточно велик. Я бы сказал — достаточно!" — предложил Reinhold K.

"Конечно, Зеленский этого не понимает, потому что считает, что все должны подчиняться украинским интересам. Приоритетные здесь не украинские, а немецкие интересы, и за них отвечает канцлер Германии", — прокомментировал Weltenwanderer.
"Зеленский критикует только Германию. Он, наверное, даже не заметил, что США тоже не поставляют боевые танки?" — поинтересовался Steuerzahler.
"Если вы пожмете руку Зеленскому, он захочет ее себе всю отобрать. После того как он убедился, что получит от Германии тяжелые боевые танки, он тут же запросил корабли и боевые самолеты. Бездонная яма для Западной Европы..." — посетовал Hans R.

"Немедленное прекращение всякой поддержки Украины было бы надлежащим ответом на ежедневную дерзость, исходящую от Киева", — отметил Luke E.

"Большинство населения этой страны не хочет поставлять танки Украине. Это называется демократией. Какие ценности опять защищает Украина?! Ах да, "демократические", — написал vf.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
11:14
Швейцария не исключила использование российских активов для помощи Украине
 
Владимир ЗеленскийОлаф ШольцУкраинаГерманияРоссияНАТОВ мире
 
 
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