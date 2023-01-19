https://ria.ru/20230119/vzyatka-1845926316.html

Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей

Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.01.2023

Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей

Заместитель главы Миасского городского округа Челябинской области задержан, ему предъявили обвинение в получении взятки в 50 тысяч рублей, сообщило следственное РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:15

2023-01-19T12:15

2023-01-19T12:15

взятка

россия

происшествия

челябинская область

миасс

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Заместитель главы Миасского городского округа Челябинской области задержан, ему предъявили обвинение в получении взятки в 50 тысяч рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, обвиняемый получил взятку в размере 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области заместителю главы города Миасса предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, поясняет СУСК. По данным местных СМИ, речь идет о задержании Арсена Симонова. На сайте горадминистрации указывается, что Симонов является замглавы по имущественному комплексу.

https://ria.ru/20230119/prigovor-1845875226.html

https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html

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челябинская область

миасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

взятка, россия, происшествия, челябинская область, миасс, следственный комитет россии (ск рф)