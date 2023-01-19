Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/vzyatka-1845926316.html
Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей
Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 19.01.2023
Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей
Заместитель главы Миасского городского округа Челябинской области задержан, ему предъявили обвинение в получении взятки в 50 тысяч рублей, сообщило следственное РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:15
2023-01-19T12:15
взятка
россия
происшествия
челябинская область
миасс
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Заместитель главы Миасского городского округа Челябинской области задержан, ему предъявили обвинение в получении взятки в 50 тысяч рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, обвиняемый получил взятку в размере 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области заместителю главы города Миасса предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, поясняет СУСК. По данным местных СМИ, речь идет о задержании Арсена Симонова. На сайте горадминистрации указывается, что Симонов является замглавы по имущественному комплексу.
https://ria.ru/20230119/prigovor-1845875226.html
https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html
россия
челябинская область
миасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взятка, россия, происшествия, челябинская область, миасс, следственный комитет россии (ск рф)
Взятка, Россия, Происшествия, Челябинская область, Миасс, Следственный комитет России (СК РФ)
12:15 19.01.2023
 
Замглавы Миасса задержали за взятку в 50 тысяч рублей

СК возбудил дело против замглавы челябинского Миасса из-за взятки в 50 тысяч рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Заместитель главы Миасского городского округа Челябинской области задержан, ему предъявили обвинение в получении взятки в 50 тысяч рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, обвиняемый получил взятку в размере 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:38
Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области заместителю главы города Миасса предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, поясняет СУСК.
По данным местных СМИ, речь идет о задержании Арсена Симонова. На сайте горадминистрации указывается, что Симонов является замглавы по имущественному комплексу.
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 04:15
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
 
ВзяткаРоссияПроисшествияЧелябинская областьМиассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала