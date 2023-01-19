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Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом

Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом - РИА Новости, 19.01.2023

Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом

Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, сообщил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:07

2023-01-19T13:07

2023-01-19T13:07

алексей кузнецов

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующие нормы предусмотрены пунктом 79 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации", - сказал Кузнецов. Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

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россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алексей кузнецов, владимир путин, россия, общество