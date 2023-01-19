Рейтинг@Mail.ru
Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/vyplaty-1845942275.html
Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом
Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом - РИА Новости, 19.01.2023
Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом
Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, сообщил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:07
2023-01-19T13:07
алексей кузнецов
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующие нормы предусмотрены пунктом 79 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации", - сказал Кузнецов. Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20221207/doplaty-1837064178.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кузнецов, владимир путин, россия, общество
Алексей Кузнецов, Владимир Путин, Россия, Общество
13:07 19.01.2023
 
Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом

Минздрав: специальные социальные выплаты медикам не будут облагаться налогом

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Специальные социальные выплаты медицинским работникам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующие нормы предусмотрены пунктом 79 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации", - сказал Кузнецов.
Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 19:49
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам
 
Алексей КузнецовВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала