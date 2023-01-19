https://ria.ru/20230119/vykhodnoy-1845893183.html

Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным

Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным - РИА Новости, 19.01.2023

Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным

Работодатели могут делать 31 декабря дополнительным выходным днем для своих сотрудников, решив вопрос с оплатой этого дня, рассказала РИА Новости юрист... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:28

2023-01-19T10:28

2023-01-19T10:28

общество

татьяна нечаева

россия

headhunter

федерация независимых профсоюзов россии

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

новый год

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Работодатели могут делать 31 декабря дополнительным выходным днем для своих сотрудников, решив вопрос с оплатой этого дня, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Правительство России не поддержало законопроект, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем, такой отзыв размещен в думской электронной базе. Однако, как рассказала РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина, делать 31 декабря выходным все еще можно через постановление правительства о переносе выходных дней. "Действующее законодательство не наделило работодателя правом переноса выходных дней в одностороннем порядке. Выходные могут быть перенесены только в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительством РФ на другие дни. Тем не менее, работодатель не ограничен в возможности принять решение о предоставлении работникам дополнительного дня отдыха (выходного - ред.)", - отметила Нечаева. Она обратила внимание, что при принятии такого решения стоит учитывать позицию Роструда, согласно которой предоставление работникам дополнительного выходного уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. "Поэтому если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта или внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка", - уточнила эксперт. Она добавила, что в приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

https://ria.ru/20230112/prazdniki-1844281607.html

https://ria.ru/20230118/podarki-1845642656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна нечаева, россия, headhunter, федерация независимых профсоюзов россии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), новый год