Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/vykhodnoy-1845893183.html
Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным
Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным - РИА Новости, 19.01.2023
Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным
Работодатели могут делать 31 декабря дополнительным выходным днем для своих сотрудников, решив вопрос с оплатой этого дня, рассказала РИА Новости юрист... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:28
2023-01-19T10:28
общество
татьяна нечаева
россия
headhunter
федерация независимых профсоюзов россии
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766007495_0:96:3097:1838_1920x0_80_0_0_f1df32bb7d3e0ca1e85aa4934c04eafe.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Работодатели могут делать 31 декабря дополнительным выходным днем для своих сотрудников, решив вопрос с оплатой этого дня, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Правительство России не поддержало законопроект, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем, такой отзыв размещен в думской электронной базе. Однако, как рассказала РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина, делать 31 декабря выходным все еще можно через постановление правительства о переносе выходных дней. "Действующее законодательство не наделило работодателя правом переноса выходных дней в одностороннем порядке. Выходные могут быть перенесены только в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительством РФ на другие дни. Тем не менее, работодатель не ограничен в возможности принять решение о предоставлении работникам дополнительного дня отдыха (выходного - ред.)", - отметила Нечаева. Она обратила внимание, что при принятии такого решения стоит учитывать позицию Роструда, согласно которой предоставление работникам дополнительного выходного уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. "Поэтому если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта или внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка", - уточнила эксперт. Она добавила, что в приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.
https://ria.ru/20230112/prazdniki-1844281607.html
https://ria.ru/20230118/podarki-1845642656.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766007495_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_bc596d9d875ea7d1f62135719e25e6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна нечаева, россия, headhunter, федерация независимых профсоюзов россии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), новый год
Общество, Татьяна Нечаева, Россия, HeadHunter, Федерация независимых профсоюзов России, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Новый год
10:28 19.01.2023
 
Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным

Эксперт рассказала, как работодателю сделать 31 декабря выходным, решив вопрос с оплатой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Шампанское на новогоднем столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Работодатели могут делать 31 декабря дополнительным выходным днем для своих сотрудников, решив вопрос с оплатой этого дня, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Правительство России не поддержало законопроект, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем, такой отзыв размещен в думской электронной базе. Однако, как рассказала РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина, делать 31 декабря выходным все еще можно через постановление правительства о переносе выходных дней.
Новогодняя елка и инсталляции на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил России в день открытия фестиваля Наша зима - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 07:55
Больше половины россиян высказались против выходного на старый Новый год
"Действующее законодательство не наделило работодателя правом переноса выходных дней в одностороннем порядке. Выходные могут быть перенесены только в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительством РФ на другие дни. Тем не менее, работодатель не ограничен в возможности принять решение о предоставлении работникам дополнительного дня отдыха (выходного - ред.)", - отметила Нечаева.
Она обратила внимание, что при принятии такого решения стоит учитывать позицию Роструда, согласно которой предоставление работникам дополнительного выходного уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы.
"Поэтому если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта или внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка", - уточнила эксперт.
Она добавила, что в приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 10:07
Россияне рассказали, что получали в подарок на Новый год
 
ОбществоТатьяна НечаеваРоссияHeadHunterФедерация независимых профсоюзов РоссииФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала