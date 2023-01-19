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Через Telegram-банк ВТБ теперь можно перевести деньги по СБП - РИА Новости, 19.01.2023
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Через Telegram-банк ВТБ теперь можно перевести деньги по СБП
Через Telegram-банк ВТБ теперь можно перевести деньги по СБП - РИА Новости, 19.01.2023
Через Telegram-банк ВТБ теперь можно перевести деньги по СБП
Запущенный в четверг онлайн-банк ВТБ в мессенджере Telegram работает, убедился корреспондент РИА Новости – на данный момент через него можно перевести деньги по РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:06
2023-01-19T13:06
технологии
россия
втб
telegram
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Запущенный в четверг онлайн-банк ВТБ в мессенджере Telegram работает, убедился корреспондент РИА Новости – на данный момент через него можно перевести деньги по Системе быстрых платежей (СБП), оплачивать мобильный телефон и проверять баланс карт и счетов. ВТБ первым в России запустил полноценный онлайн-банк в Telegram. Функции в него будут добавляться постепенно. На следующем этапе планируется внедрить оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года ВТБ намерен сделать доступными здесь все повседневные банковские услуги. Вход в онлайн-банк осуществляется с помощью бота "Помощник ВТБ" в мессенджере. Сначала следует нажать кнопку "ВТБ Онлайн", после чего на экране появится окно с интерфейсом онлайн-банка. При первом входе нужно авторизоваться: ввести номер карты, пароль и подтвердить вход кодом из смс. При повторном входе понадобится только смс-код. Пока в Telegram доступны только два сервиса - перевод денег по номеру телефона и пополнение счета мобильного. Также можно проверить баланс карт и счетов. При переводе денег по СБП вводится номер телефона, тут же приложение предлагает выбрать банк получателя и сумму. Перевод совершается мгновенно, после чего можно просмотреть и скачать чек по операции или вернуться на главный экран. При оплате телефона онлайн-банк по умолчанию предлагает пополнить счет мобильного, привязанного к карте, но можно ввести и другой. Затем заполняется сумма перевода. После совершения платежа также есть возможность просмотреть чек по операции.
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технологии, россия, втб, telegram
Технологии, Россия, ВТБ, Telegram
13:06 19.01.2023
 
Через Telegram-банк ВТБ теперь можно перевести деньги по СБП

Через Telegram-банк ВТБ теперь можно перевести деньги по СБП и оплатить мобильный

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Запущенный в четверг онлайн-банк ВТБ в мессенджере Telegram работает, убедился корреспондент РИА Новости – на данный момент через него можно перевести деньги по Системе быстрых платежей (СБП), оплачивать мобильный телефон и проверять баланс карт и счетов.
ВТБ первым в России запустил полноценный онлайн-банк в Telegram. Функции в него будут добавляться постепенно. На следующем этапе планируется внедрить оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года ВТБ намерен сделать доступными здесь все повседневные банковские услуги.
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:07
ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Telegram
Вход в онлайн-банк осуществляется с помощью бота "Помощник ВТБ" в мессенджере. Сначала следует нажать кнопку "ВТБ Онлайн", после чего на экране появится окно с интерфейсом онлайн-банка. При первом входе нужно авторизоваться: ввести номер карты, пароль и подтвердить вход кодом из смс. При повторном входе понадобится только смс-код.
Пока в Telegram доступны только два сервиса - перевод денег по номеру телефона и пополнение счета мобильного. Также можно проверить баланс карт и счетов.
При переводе денег по СБП вводится номер телефона, тут же приложение предлагает выбрать банк получателя и сумму. Перевод совершается мгновенно, после чего можно просмотреть и скачать чек по операции или вернуться на главный экран.
При оплате телефона онлайн-банк по умолчанию предлагает пополнить счет мобильного, привязанного к карте, но можно ввести и другой. Затем заполняется сумма перевода. После совершения платежа также есть возможность просмотреть чек по операции.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 14:23
ВТБ: банковские клиенты переходят из офисов в онлайн
 
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