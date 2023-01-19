https://ria.ru/20230119/vtb-1845888212.html
ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Telegram
ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Telegram - РИА Новости, 19.01.2023
ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Telegram
ВТБ запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:07
2023-01-19T10:07
2023-01-19T10:07
экономика
технологии
владимир путин
россия
втб
telegram
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВТБ запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи, говорится в сообщении пресс-службы банка. "ВТБ первым в России запускает полноценный онлайн-банк в Телеграме. Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза", - рассказали в банке. Запуск банка в Telegram будет поэтапным: сначала клиенты смогут проверять баланс карт и счетов, совершать переводы через СБП и оплачивать мобильную связь. Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов. Новый сервис создается на базе имеющегося чат-бота банка в Telegram. Пользоваться банком через мессенджер безопасно. Для защиты клиентских операций "реализована уникальная 5-факторная защита", отметил заместитель президента-председателя правления Вадим Кулик. Для совершения операции нужно будет авторизоваться в канале с чат-ботом и подтвердить вход с помощью смс. "При последующем использовании клиенту для авторизации нужно будет ввести только код из смс", - добавили в ВТБ. Планируется, что до конца текущего года сервисом "воспользуются сотни тысяч пользователей", отметил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. "На первом этапе запускаем его именно для розничных клиентов и затем оценим, насколько это может быть востребовано для корпоративных пользователей", - добавил он. Чугунов также прокомментировал, как будет работать онлайн-банк в условиях указа, запрещающего с 1 марта этого года проводить банковские операции в иностранных мессенджерах. Он объяснил, что Telegram является лишь стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в интернет-банк "ВТБ Онлайн". В самом мессенджере финансовых услуг не оказывается. "Наш сервис не предполагает, что клиенты будут делиться контактными и платежными данными с площадкой, в частности, с мессенджером. Все операции проходят в веб-версии "ВТБ Онлайн", а не в самом мессенджере", - объяснил он. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.
https://ria.ru/20230118/bumaga-1845765710.html
https://ria.ru/20221214/vtb-1838592927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, россия, втб, telegram
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, ВТБ, Telegram
ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Telegram
ВТБ первым в России запустит полноценный онлайн-банк в Telegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
ВТБ запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи, говорится в сообщении
пресс-службы банка.
"ВТБ первым в России
запускает полноценный онлайн-банк в Телеграме. Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза", - рассказали в банке.
Запуск банка в Telegram будет поэтапным: сначала клиенты смогут проверять баланс карт и счетов, совершать переводы через СБП и оплачивать мобильную связь. Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов.
Новый сервис создается на базе имеющегося чат-бота банка в Telegram. Пользоваться банком через мессенджер безопасно. Для защиты клиентских операций "реализована уникальная 5-факторная защита", отметил заместитель президента-председателя правления Вадим Кулик. Для совершения операции нужно будет авторизоваться в канале с чат-ботом и подтвердить вход с помощью смс. "При последующем использовании клиенту для авторизации нужно будет ввести только код из смс", - добавили в ВТБ.
Планируется, что до конца текущего года сервисом "воспользуются сотни тысяч пользователей", отметил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. "На первом этапе запускаем его именно для розничных клиентов и затем оценим, насколько это может быть востребовано для корпоративных пользователей", - добавил он.
Чугунов также прокомментировал, как будет работать онлайн-банк в условиях указа, запрещающего с 1 марта этого года проводить банковские операции в иностранных мессенджерах. Он объяснил, что Telegram является лишь стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в интернет-банк "ВТБ Онлайн". В самом мессенджере финансовых услуг не оказывается. "Наш сервис не предполагает, что клиенты будут делиться контактными и платежными данными с площадкой, в частности, с мессенджером. Все операции проходят в веб-версии "ВТБ Онлайн", а не в самом мессенджере", - объяснил он.
В конце декабря президент России Владимир Путин
подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.