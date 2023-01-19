https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html

Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия

Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия - РИА Новости, 19.01.2023

Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия

Украинский военнопленный Ярослав Заярный рассказал РИА Новости, что его сослуживцы погибли от дружественного огня. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:12

2023-01-19T13:12

2023-01-19T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

владимир путин

кременная

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинский военнопленный Ярослав Заярный рассказал РИА Новости, что его сослуживцы погибли от дружественного огня.Подобные обстрелы происходят из-за того, что бойцы ВСУ не всегда понимают, где находятся смежные подразделения, уточнил Заярный.Военный проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Во время боя возле города Кременная он получил ранение и попал в плен. Российские медики оказали военнослужащему помощь, и теперь он лечится в одной из больниц ЛНР.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845712872.html

украина

кременная

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, кременная, луганская народная республика