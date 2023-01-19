https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия - РИА Новости, 19.01.2023
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия
Украинский военнопленный Ярослав Заярный рассказал РИА Новости, что его сослуживцы погибли от дружественного огня. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:12
2023-01-19T13:12
2023-01-19T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
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ситуация в днр и лнр
владимир путин
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинский военнопленный Ярослав Заярный рассказал РИА Новости, что его сослуживцы погибли от дружественного огня.Подобные обстрелы происходят из-за того, что бойцы ВСУ не всегда понимают, где находятся смежные подразделения, уточнил Заярный.Военный проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Во время боя возле города Кременная он получил ранение и попал в плен. Российские медики оказали военнослужащему помощь, и теперь он лечится в одной из больниц ЛНР.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845712872.html
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, кременная, луганская народная республика
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13:12 19.01.2023 (обновлено: 14:07 19.01.2023)
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия
Украинский пленный Заярный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия