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Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия - РИА Новости, 19.01.2023
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия
Украинский военнопленный Ярослав Заярный рассказал РИА Новости, что его сослуживцы погибли от дружественного огня. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:12
2023-01-19T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
кременная
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинский военнопленный Ярослав Заярный рассказал РИА Новости, что его сослуживцы погибли от дружественного огня.Подобные обстрелы происходят из-за того, что бойцы ВСУ не всегда понимают, где находятся смежные подразделения, уточнил Заярный.Военный проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Во время боя возле города Кременная он получил ранение и попал в плен. Российские медики оказали военнослужащему помощь, и теперь он лечится в одной из больниц ЛНР.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845712872.html
украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Кременная, Луганская Народная Республика
13:12 19.01.2023 (обновлено: 14:07 19.01.2023)
 
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия

Украинский пленный Заярный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Украинский военнопленный Ярослав Заярный рассказал РИА Новости, что его сослуживцы погибли от дружественного огня.

"Пролетел над нами дрон рано утром. Никто так и не понял, чей это дрон. Но почему-то все решили, что это свой. Буквально через несколько минут был прилет мины. Из-за чего убило трех человек и ранило пятерых. Как говорят старожилы, это свои стреляли", — заявил собеседник агентства.

Подобные обстрелы происходят из-за того, что бойцы ВСУ не всегда понимают, где находятся смежные подразделения, уточнил Заярный.
Военный проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Во время боя возле города Кременная он получил ранение и попал в плен. Российские медики оказали военнослужащему помощь, и теперь он лечится в одной из больниц ЛНР.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России
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