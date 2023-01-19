https://ria.ru/20230119/vk-1845866477.html

Директор ИРИ рассказал, кто может создать российский игровой движок

Директор ИРИ рассказал, кто может создать российский игровой движок - РИА Новости, 19.01.2023

Директор ИРИ рассказал, кто может создать российский игровой движок

Компания VK имеет высококачественную квалификацию для разработки российского игрового движка, поэтому доверить ей выполнение этой инициативы было бы логичным... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T05:37

2023-01-19T05:37

2023-01-19T11:18

технологии

максут шадаев

институт развития интернета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765194469_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_163f8a3e711814b1c7378071bc69a627.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Компания VK имеет высококачественную квалификацию для разработки российского игрового движка, поэтому доверить ей выполнение этой инициативы было бы логичным шагом, заявил РИА Новости гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. В сентябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что VK запросила у Минцифры 3 миллиарда рублей на разработку российского игрового движка. "Я также читал об этом в открытых источниках. Кому как не VK заниматься этим вопросом? Мне это кажется совершенно логичным", - прокомментировал Гореславский слухи о возможном создании российского игрового движка компанией VK. По его словам, у VK с точки зрения квалификации программистов, продуктологов и маркетологов, наверное, самые высокие показатели. "Поэтому, если они это сделают, будет круто", - отметил Гореславский. В октябре глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство надеется, что отечественный игровой движок будет создан без использования бюджетных средств, отмечалось, что министерство ведет консультации по этому поводу с игровым сообществом.

https://ria.ru/20221213/vkontakte-1838326029.html

https://ria.ru/20230118/vkontakte-1845761215.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, максут шадаев, институт развития интернета