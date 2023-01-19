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Директор ИРИ рассказал, кто может создать российский игровой движок - РИА Новости, 19.01.2023
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Директор ИРИ рассказал, кто может создать российский игровой движок
Директор ИРИ рассказал, кто может создать российский игровой движок - РИА Новости, 19.01.2023
Директор ИРИ рассказал, кто может создать российский игровой движок
Компания VK имеет высококачественную квалификацию для разработки российского игрового движка, поэтому доверить ей выполнение этой инициативы было бы логичным... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T05:37
2023-01-19T11:18
технологии
максут шадаев
институт развития интернета
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Компания VK имеет высококачественную квалификацию для разработки российского игрового движка, поэтому доверить ей выполнение этой инициативы было бы логичным шагом, заявил РИА Новости гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. В сентябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что VK запросила у Минцифры 3 миллиарда рублей на разработку российского игрового движка. "Я также читал об этом в открытых источниках. Кому как не VK заниматься этим вопросом? Мне это кажется совершенно логичным", - прокомментировал Гореславский слухи о возможном создании российского игрового движка компанией VK. По его словам, у VK с точки зрения квалификации программистов, продуктологов и маркетологов, наверное, самые высокие показатели. "Поэтому, если они это сделают, будет круто", - отметил Гореславский. В октябре глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство надеется, что отечественный игровой движок будет создан без использования бюджетных средств, отмечалось, что министерство ведет консультации по этому поводу с игровым сообществом.
https://ria.ru/20221213/vkontakte-1838326029.html
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технологии, максут шадаев, институт развития интернета
Технологии, Максут Шадаев, Институт развития интернета
05:37 19.01.2023 (обновлено: 11:18 19.01.2023)
 
Директор ИРИ рассказал, кто может создать российский игровой движок

Директор ИРИ Гореславский: создание российского игрового движка логично доверить VK

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис VK в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Компания VK имеет высококачественную квалификацию для разработки российского игрового движка, поэтому доверить ей выполнение этой инициативы было бы логичным шагом, заявил РИА Новости гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.
В сентябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что VK запросила у Минцифры 3 миллиарда рублей на разработку российского игрового движка.
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"Я также читал об этом в открытых источниках. Кому как не VK заниматься этим вопросом? Мне это кажется совершенно логичным", - прокомментировал Гореславский слухи о возможном создании российского игрового движка компанией VK.
По его словам, у VK с точки зрения квалификации программистов, продуктологов и маркетологов, наверное, самые высокие показатели. "Поэтому, если они это сделают, будет круто", - отметил Гореславский.
В октябре глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство надеется, что отечественный игровой движок будет создан без использования бюджетных средств, отмечалось, что министерство ведет консультации по этому поводу с игровым сообществом.
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ТехнологииМаксут ШадаевИнститут развития интернета
 
 
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