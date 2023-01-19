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Госдума может провести парламентские слушания по теме запрета вейпов - РИА Новости, 19.01.2023
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Госдума может провести парламентские слушания по теме запрета вейпов
Госдума может провести парламентские слушания по теме запрета вейпов - РИА Новости, 19.01.2023
Госдума может провести парламентские слушания по теме запрета вейпов
Госдума может провести парламентские слушания по теме регулирования и ограничения продажи вейпов, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы и глава профильной... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:52
2023-01-19T15:14
петр толстой
госдума рф
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума может провести парламентские слушания по теме регулирования и ограничения продажи вейпов, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы и глава профильной рабочей группы Петр Толстой ("Единая Россия").Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. Ряд депутатов и экспертов также высказываются и за запрет продажи в стране электронных сигарет. Роспотребнадзор в четверг также концептуально поддержал инициативу."Мы вчера с главами комитетов встретились, переговорили, я думаю, что сегодня еще будет две встрече на эту тему, работа эта идет, мы будет привлекать экспертное сообщество, организовывать парламентские слушания даже, может, на эту тему", - заявил Толстой.При этом, отметил парламентарий, вопрос того, в каком виде должен быть запрет вейпов, - полный запрет, ограничения на рекламу и продажу, запрет употребления в общественных местах - требует обсуждения. По его словам, депутатам поступает много обращений от граждан по данной теме, сейчас законодатели планируют провести экспертную работу, обсудить подходы."Проблему будем решать все вместе и, я надеюсь, инициатива будет носить межфракционный характер", - резюмировал он.
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петр толстой, госдума рф, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика, вячеслав володин
Петр Толстой, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика, Вячеслав Володин
13:52 19.01.2023 (обновлено: 15:14 19.01.2023)
 
Госдума может провести парламентские слушания по теме запрета вейпов

Толстой: Госдума может провести парламентские слушания по теме ограничения продажи вейпов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкЖидкость для вейпов
Жидкость для вейпов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума может провести парламентские слушания по теме регулирования и ограничения продажи вейпов, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы и глава профильной рабочей группы Петр Толстой ("Единая Россия").
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. Ряд депутатов и экспертов также высказываются и за запрет продажи в стране электронных сигарет. Роспотребнадзор в четверг также концептуально поддержал инициативу.
"Мы вчера с главами комитетов встретились, переговорили, я думаю, что сегодня еще будет две встрече на эту тему, работа эта идет, мы будет привлекать экспертное сообщество, организовывать парламентские слушания даже, может, на эту тему", - заявил Толстой.
При этом, отметил парламентарий, вопрос того, в каком виде должен быть запрет вейпов, - полный запрет, ограничения на рекламу и продажу, запрет употребления в общественных местах - требует обсуждения. По его словам, депутатам поступает много обращений от граждан по данной теме, сейчас законодатели планируют провести экспертную работу, обсудить подходы.
"Проблему будем решать все вместе и, я надеюсь, инициатива будет носить межфракционный характер", - резюмировал он.
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Вчера, 16:07
 
Петр ТолстойГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЭкономикаВячеслав Володин
 
 
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