Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/veyp-1845942388.html
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов - РИА Новости, 19.01.2023
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов
Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:07
2023-01-19T13:21
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/52/1556865233_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_1da8543855ede49fbf12a4877bc9cba4.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя инициативу о запрете продажи вейпов.Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов."Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", - говорится в сообщении.В настоящее время законом запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл. Ранее Роспотребнадзором по результатам проведенных исследований аналогичной продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, отметили в пресс-службе.Также в никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха, которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230119/veyp-1845880679.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/52/1556865233_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_0d6c2b155a899b157cb0b56c79a8d13e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Россия
13:07 19.01.2023 (обновлено: 13:21 19.01.2023)
 
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов

Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВыставка "Global vape - 2017"
Выставка Global vape - 2017 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Выставка "Global vape - 2017". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя инициативу о запрете продажи вейпов.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
09:20
В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве
"Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
В настоящее время законом запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл. Ранее Роспотребнадзором по результатам проведенных исследований аналогичной продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, отметили в пресс-службе.
Также в никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха, которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения, подчеркнули в пресс-службе.
Опрос
Вы курите вейпы?
Проголосовали:13410
Вчера, 16:07
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вячеслав ВолодинГосдума РФЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала