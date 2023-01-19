https://ria.ru/20230119/veyp-1845942388.html

В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов

В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов - РИА Новости, 19.01.2023

В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов

Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:07

2023-01-19T13:07

2023-01-19T13:21

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вячеслав володин

госдума рф

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя инициативу о запрете продажи вейпов.Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов."Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", - говорится в сообщении.В настоящее время законом запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл. Ранее Роспотребнадзором по результатам проведенных исследований аналогичной продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, отметили в пресс-службе.Также в никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха, которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230119/veyp-1845880679.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, россия