https://ria.ru/20230119/veyp-1845942388.html
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов - РИА Новости, 19.01.2023
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов
Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:07
2023-01-19T13:07
2023-01-19T13:21
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя инициативу о запрете продажи вейпов.Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов."Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", - говорится в сообщении.В настоящее время законом запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл. Ранее Роспотребнадзором по результатам проведенных исследований аналогичной продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, отметили в пресс-службе.Также в никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха, которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230119/veyp-1845880679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Россия
13:07 19.01.2023 (обновлено: 13:21 19.01.2023)
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов
Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя инициативу о запрете продажи вейпов.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин
поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов.
"Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
В настоящее время законом запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл. Ранее Роспотребнадзором по результатам проведенных исследований аналогичной продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, отметили в пресс-службе.
Также в никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха, которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения, подчеркнули в пресс-службе.