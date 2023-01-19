https://ria.ru/20230119/veyp-1845880679.html

В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве

В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве - РИА Новости, 19.01.2023

В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве

Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулированию оборота вейпов в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:20

2023-01-19T09:20

2023-01-19T09:20

общество

госдума рф

артем метелев (депутат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулированию оборота вейпов в России и их запрету для подростков, среди предлагаемых мер - приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, а также запрет их рекламы, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"). Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. "За ближайшие недели рабочая группа совместно выработает предложения, которые представим на обозрение депутатов Государственной Думы, а именно что необходимо сделать, чтобы вред от курения/парения этих вейпов был в обществе сокращён, доведен до нуля среди молодежи и подростков. И в целом был наведен порядок", - сообщил Метелев по итогам встречи глав комитетов. Сам политик считает, что в вопросе регулирования вейпов нужно выработать "абсолютно здравый подход", поскольку подростки склонны не замечать вред от парения вейпов в сравнении с курением сигарет, а само потребление происходит "в режиме нон-стоп" - "и в кафе, и на улицах, и в кинотеатрах, огромное количество школьников их носят с собой прямо в школы". Среди обсуждаемых мер парламентарий назвал приравнивание вейпов к сигаретам, чтобы "вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространится и на вейпы", а также запрет продажи подросткам не только вейпов, но и комплектующих к ним. "В-третьих, стоит подумать и проработать предложения, которые поступили, по контролю за оборотом через таможню всех этих вейпов и отрегулировать, потому что очень много контрафакта", - добавил Метелев. Кроме того, депутаты могут поднять вопрос запреты рекламы вейпов, чтобы они были "спрятаны от глаз людей", не показывали "красивых улыбающихся людей с этими разноцветными флешками во рту" и не формировали "обманчивый образ успешности молодого человека". Также парламентарии обсудят введение просветительской работы в школах, где подросткам смогут рассказывать о вреде парения вейпов, добавил собеседник агентства. "Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого, в рамках этой рабочей группы выработаем законодательное ограничение по регулированию вейпов среди детей и молодёжи", - резюмировал Метелев. В четверг член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Минздрав, МВД и Роспотребнадзор с просьбой дать оценку инициативе запрета продажи вейпов в России.

https://ria.ru/20230118/veypy-1845701102.html

https://ria.ru/20220627/vzryv-1798514908.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, госдума рф, артем метелев (депутат)