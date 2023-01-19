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В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве - РИА Новости, 19.01.2023
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В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве
В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве
Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулированию оборота вейпов в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:20
2023-01-19T09:20
общество
госдума рф
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулированию оборота вейпов в России и их запрету для подростков, среди предлагаемых мер - приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, а также запрет их рекламы, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"). Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. "За ближайшие недели рабочая группа совместно выработает предложения, которые представим на обозрение депутатов Государственной Думы, а именно что необходимо сделать, чтобы вред от курения/парения этих вейпов был в обществе сокращён, доведен до нуля среди молодежи и подростков. И в целом был наведен порядок", - сообщил Метелев по итогам встречи глав комитетов. Сам политик считает, что в вопросе регулирования вейпов нужно выработать "абсолютно здравый подход", поскольку подростки склонны не замечать вред от парения вейпов в сравнении с курением сигарет, а само потребление происходит "в режиме нон-стоп" - "и в кафе, и на улицах, и в кинотеатрах, огромное количество школьников их носят с собой прямо в школы". Среди обсуждаемых мер парламентарий назвал приравнивание вейпов к сигаретам, чтобы "вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространится и на вейпы", а также запрет продажи подросткам не только вейпов, но и комплектующих к ним. "В-третьих, стоит подумать и проработать предложения, которые поступили, по контролю за оборотом через таможню всех этих вейпов и отрегулировать, потому что очень много контрафакта", - добавил Метелев. Кроме того, депутаты могут поднять вопрос запреты рекламы вейпов, чтобы они были "спрятаны от глаз людей", не показывали "красивых улыбающихся людей с этими разноцветными флешками во рту" и не формировали "обманчивый образ успешности молодого человека". Также парламентарии обсудят введение просветительской работы в школах, где подросткам смогут рассказывать о вреде парения вейпов, добавил собеседник агентства. "Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого, в рамках этой рабочей группы выработаем законодательное ограничение по регулированию вейпов среди детей и молодёжи", - резюмировал Метелев. В четверг член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Минздрав, МВД и Роспотребнадзор с просьбой дать оценку инициативе запрета продажи вейпов в России.
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общество, госдума рф, артем метелев (депутат)
Общество, Госдума РФ, Артем Метелев (депутат)
09:20 19.01.2023
 
В Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам в законодательстве

Депутат Метелев: в Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам и запрет их рекламы

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулированию оборота вейпов в России и их запрету для подростков, среди предлагаемых мер - приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, а также запрет их рекламы, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия").
Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов.
"За ближайшие недели рабочая группа совместно выработает предложения, которые представим на обозрение депутатов Государственной Думы, а именно что необходимо сделать, чтобы вред от курения/парения этих вейпов был в обществе сокращён, доведен до нуля среди молодежи и подростков. И в целом был наведен порядок", - сообщил Метелев по итогам встречи глав комитетов.
Сам политик считает, что в вопросе регулирования вейпов нужно выработать "абсолютно здравый подход", поскольку подростки склонны не замечать вред от парения вейпов в сравнении с курением сигарет, а само потребление происходит "в режиме нон-стоп" - "и в кафе, и на улицах, и в кинотеатрах, огромное количество школьников их носят с собой прямо в школы".
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Вчера, 16:07
Среди обсуждаемых мер парламентарий назвал приравнивание вейпов к сигаретам, чтобы "вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространится и на вейпы", а также запрет продажи подросткам не только вейпов, но и комплектующих к ним.
"В-третьих, стоит подумать и проработать предложения, которые поступили, по контролю за оборотом через таможню всех этих вейпов и отрегулировать, потому что очень много контрафакта", - добавил Метелев.
Кроме того, депутаты могут поднять вопрос запреты рекламы вейпов, чтобы они были "спрятаны от глаз людей", не показывали "красивых улыбающихся людей с этими разноцветными флешками во рту" и не формировали "обманчивый образ успешности молодого человека".
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Также парламентарии обсудят введение просветительской работы в школах, где подросткам смогут рассказывать о вреде парения вейпов, добавил собеседник агентства.
"Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого, в рамках этой рабочей группы выработаем законодательное ограничение по регулированию вейпов среди детей и молодёжи", - резюмировал Метелев.
В четверг член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Минздрав, МВД и Роспотребнадзор с просьбой дать оценку инициативе запрета продажи вейпов в России.
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