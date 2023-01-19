https://ria.ru/20230119/vandal-1845930394.html
В Калужской области будут судить вандала, изрисовавшего стены купели
В Калужской области будут судить вандала, изрисовавшего стены купели - РИА Новости, 19.01.2023
В Калужской области будут судить вандала, изрисовавшего стены купели
Жителя Калужской области будут судить за вандализм после того, как он в пьяном виде изрисовал маркером помещение купели в городе Сухиничи, сообщает УМВД по... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:30
2023-01-19T12:30
2023-01-19T12:30
происшествия
калужская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Жителя Калужской области будут судить за вандализм после того, как он в пьяном виде изрисовал маркером помещение купели в городе Сухиничи, сообщает УМВД по Калужской области. Согласно материалам уголовного дела, в октябре прошлого года мужчина 1989 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в помещении купели, расположенной на территории города Сухиничи Калужской области. "По версии правоохранителей, фигурант с помощью имеющегося при себе маркера умышленно нанес на табличку с названием купели, оконные наличники, оконные рамы, дверь, стены, подоконники, поручни перил купели и электрический выключатель не менее 59 знаков и некую надпись. В результате этих действий гражданин обезобразил внешний вид помещения купели, тем самым осквернив его", - говорится в сообщении. Полиция отмечает – чтобы восстановить внешний вид помещения, потребовалось более 10 тысяч рублей из городского бюджета. "Подразделением дознания МОМВД России "Сухиничский" окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм"… Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует УМВД. Купель в Сухиничах была построена несколько лет назад рядом с родником, она освящена в честь Смоленской иконы Божией Матери.
https://ria.ru/20230116/pamyatnik-1845246578.html
https://ria.ru/20221226/vandaly-1841364472.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Калужская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Калужской области будут судить вандала, изрисовавшего стены купели
В Калужской области будут судить вандала, изрисовавшего маркером стены купели в Сухиничах
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости.
Жителя Калужской области будут судить за вандализм после того, как он в пьяном виде изрисовал маркером помещение купели в городе Сухиничи, сообщает
УМВД по Калужской области.
Согласно материалам уголовного дела, в октябре прошлого года мужчина 1989 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в помещении купели, расположенной на территории города Сухиничи Калужской области.
"По версии правоохранителей, фигурант с помощью имеющегося при себе маркера умышленно нанес на табличку с названием купели, оконные наличники, оконные рамы, дверь, стены, подоконники, поручни перил купели и электрический выключатель не менее 59 знаков и некую надпись. В результате этих действий гражданин обезобразил внешний вид помещения купели, тем самым осквернив его", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает – чтобы восстановить внешний вид помещения, потребовалось более 10 тысяч рублей из городского бюджета.
"Подразделением дознания МОМВД России "Сухиничский" окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм"… Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует УМВД.
Купель в Сухиничах была построена несколько лет назад рядом с родником, она освящена в честь Смоленской иконы Божией Матери.