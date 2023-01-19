https://ria.ru/20230119/vandal-1845930394.html

В Калужской области будут судить вандала, изрисовавшего стены купели

В Калужской области будут судить вандала, изрисовавшего стены купели - РИА Новости, 19.01.2023

В Калужской области будут судить вандала, изрисовавшего стены купели

Жителя Калужской области будут судить за вандализм после того, как он в пьяном виде изрисовал маркером помещение купели в городе Сухиничи, сообщает УМВД по... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:30

2023-01-19T12:30

2023-01-19T12:30

происшествия

калужская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Жителя Калужской области будут судить за вандализм после того, как он в пьяном виде изрисовал маркером помещение купели в городе Сухиничи, сообщает УМВД по Калужской области. Согласно материалам уголовного дела, в октябре прошлого года мужчина 1989 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в помещении купели, расположенной на территории города Сухиничи Калужской области. "По версии правоохранителей, фигурант с помощью имеющегося при себе маркера умышленно нанес на табличку с названием купели, оконные наличники, оконные рамы, дверь, стены, подоконники, поручни перил купели и электрический выключатель не менее 59 знаков и некую надпись. В результате этих действий гражданин обезобразил внешний вид помещения купели, тем самым осквернив его", - говорится в сообщении. Полиция отмечает – чтобы восстановить внешний вид помещения, потребовалось более 10 тысяч рублей из городского бюджета. "Подразделением дознания МОМВД России "Сухиничский" окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм"… Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует УМВД. Купель в Сухиничах была построена несколько лет назад рядом с родником, она освящена в честь Смоленской иконы Божией Матери.

https://ria.ru/20230116/pamyatnik-1845246578.html

https://ria.ru/20221226/vandaly-1841364472.html

калужская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия