https://ria.ru/20230119/vaktsina-1845984620.html
Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились
Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились - РИА Новости, 19.01.2023
Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились
Испытания экспериментальной вакцины против ВИЧ Mosaico потерпели неудачу, сообщила компания-производитель Janssen, входящая в группу Johnson & Johnson. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:04
2023-01-19T15:04
2023-01-19T15:06
европа
америка
johnson & johnson
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Испытания экспериментальной вакцины против ВИЧ Mosaico потерпели неудачу, сообщила компания-производитель Janssen, входящая в группу Johnson & Johnson. "Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований (DSMB) установил, что вакцина не была эффективна в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо среди участников исследования", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Johnson & Johnson. По данным компании, исследователи начали испытания в 2019 году примерно в 50 городах Европы и Америки. Участниками были 3900 мужчин, считающихся подверженными высокому риску заражения ВИЧ из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Участники исследования Mosaico в возрасте от 18 до 60 лет получали четыре инъекции либо вакцины, либо плацебо. Совет по мониторингу не обнаружил существенной разницы в скорости передачи ВИЧ между двумя исследуемыми группами.
https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844698145.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, америка, johnson & johnson, в мире
Европа, Америка, Johnson & Johnson, В мире
15:04 19.01.2023 (обновлено: 15:06 19.01.2023)
Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились
Janssen: масштабные испытания вакцины от ВИЧ, длившиеся с 2019 года, провалились