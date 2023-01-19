https://ria.ru/20230119/vaktsina-1845984620.html

Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились

Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились - РИА Новости, 19.01.2023

Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились

Испытания экспериментальной вакцины против ВИЧ Mosaico потерпели неудачу, сообщила компания-производитель Janssen, входящая в группу Johnson & Johnson. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:04

2023-01-19T15:04

2023-01-19T15:06

европа

америка

johnson & johnson

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Испытания экспериментальной вакцины против ВИЧ Mosaico потерпели неудачу, сообщила компания-производитель Janssen, входящая в группу Johnson & Johnson. "Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований (DSMB) установил, что вакцина не была эффективна в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо среди участников исследования", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Johnson & Johnson. По данным компании, исследователи начали испытания в 2019 году примерно в 50 городах Европы и Америки. Участниками были 3900 мужчин, считающихся подверженными высокому риску заражения ВИЧ из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Участники исследования Mosaico в возрасте от 18 до 60 лет получали четыре инъекции либо вакцины, либо плацебо. Совет по мониторингу не обнаружил существенной разницы в скорости передачи ВИЧ между двумя исследуемыми группами.

https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844698145.html

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америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, америка, johnson & johnson, в мире