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Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову* по делу о ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 19.01.2023
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Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову* по делу о ЧВК "Вагнер"
Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову* по делу о ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 19.01.2023
Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову* по делу о ЧВК "Вагнер"
Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:06
2023-01-19T15:17
евгений пригожин
алексей венедиктов (журналист)
москва
россия
происшествия
журналистика
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер", сообщил РИА Новости адвокат журналиста Калой Ахильгов. Он напомнил, что его доверитель в 2020 году в эфире "Эха" назвал Пригожина "хозяином ЧВК "Вагнер", тот подал к нему иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года Пресненский райсуд удовлетворил его частично: признал эту информацию недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении, денежную компенсацию не назначил. Пригожин в сентябре 2022 года признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. "Сегодня слова "хозяин ЧВК "Вагнер", с учетом поведения и слов Пригожина, выглядят более чем достоверными. И именно поэтому в Пресненский суд был подан иск о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. А обстоятельства таковы, что все, что нам говорили представители Пригожина в суде, сам Пригожин и опроверг в СМИ. Значит, есть основания для пересмотра", - сказал Ахильгов. В Пресненском суде РИА Новости сообщили, что заседание по иску назначено на 6 февраля. "Если дело пересмотрят и вынесут новое решение об отказе в удовлетворении иска, то у Венедиктова* возникнет право потребовать компенсацию. Но этот вопрос будет рассматриваться в отдельном судопроизводстве", - пояснил адвокат.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html
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евгений пригожин, алексей венедиктов (журналист), москва, россия, происшествия, журналистика, чвк "вагнер"
Евгений Пригожин, Алексей Венедиктов (журналист), Москва, Россия, Происшествия, журналистика, ЧВК "Вагнер"
15:06 19.01.2023 (обновлено: 15:17 19.01.2023)
 
Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову* по делу о ЧВК "Вагнер"

Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер", сообщил РИА Новости адвокат журналиста Калой Ахильгов.
Он напомнил, что его доверитель в 2020 году в эфире "Эха" назвал Пригожина "хозяином ЧВК "Вагнер", тот подал к нему иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года Пресненский райсуд удовлетворил его частично: признал эту информацию недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении, денежную компенсацию не назначил.
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Пригожин в сентябре 2022 года признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.
"Сегодня слова "хозяин ЧВК "Вагнер", с учетом поведения и слов Пригожина, выглядят более чем достоверными. И именно поэтому в Пресненский суд был подан иск о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. А обстоятельства таковы, что все, что нам говорили представители Пригожина в суде, сам Пригожин и опроверг в СМИ. Значит, есть основания для пересмотра", - сказал Ахильгов.
В Пресненском суде РИА Новости сообщили, что заседание по иску назначено на 6 февраля.
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"Если дело пересмотрят и вынесут новое решение об отказе в удовлетворении иска, то у Венедиктова* возникнет право потребовать компенсацию. Но этот вопрос будет рассматриваться в отдельном судопроизводстве", - пояснил адвокат.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Евгений ПригожинАлексей Венедиктов (журналист)МоскваРоссияПроисшествияжурналистикаЧВК "Вагнер"
 
 
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