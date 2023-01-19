https://ria.ru/20230119/vagner-1845985351.html

Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову* по делу о ЧВК "Вагнер"

Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову* по делу о ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 19.01.2023

Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову* по делу о ЧВК "Вагнер"

Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:06

2023-01-19T15:06

2023-01-19T15:17

евгений пригожин

алексей венедиктов (журналист)

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журналистика

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, назвавшего его "хозяином ЧВК "Вагнер", сообщил РИА Новости адвокат журналиста Калой Ахильгов. Он напомнил, что его доверитель в 2020 году в эфире "Эха" назвал Пригожина "хозяином ЧВК "Вагнер", тот подал к нему иск о защите чести и достоинства. В августе 2022 года Пресненский райсуд удовлетворил его частично: признал эту информацию недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении, денежную компенсацию не назначил. Пригожин в сентябре 2022 года признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. "Сегодня слова "хозяин ЧВК "Вагнер", с учетом поведения и слов Пригожина, выглядят более чем достоверными. И именно поэтому в Пресненский суд был подан иск о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. А обстоятельства таковы, что все, что нам говорили представители Пригожина в суде, сам Пригожин и опроверг в СМИ. Значит, есть основания для пересмотра", - сказал Ахильгов. В Пресненском суде РИА Новости сообщили, что заседание по иску назначено на 6 февраля. "Если дело пересмотрят и вынесут новое решение об отказе в удовлетворении иска, то у Венедиктова* возникнет право потребовать компенсацию. Но этот вопрос будет рассматриваться в отдельном судопроизводстве", - пояснил адвокат.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html

https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html

https://ria.ru/20221220/vershinin-1839888730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евгений пригожин, алексей венедиктов (журналист), москва, россия, происшествия, журналистика, чвк "вагнер"