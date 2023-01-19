https://ria.ru/20230119/ukraintsy-1846120991.html
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ
Украинцы выдают фотографии своих многочисленных погибших во время специальной военной операции за россиян, рассказал РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:09
2023-01-19T22:09
2023-01-19T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
соледар
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украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 янв – РИА Новости. Украинцы выдают фотографии своих многочисленных погибших во время специальной военной операции за россиян, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Ярослав Заярный, проходящий лечение в больнице в ЛНР. "В наших украинских соцсетях показывают людей убитых в украинской форме и говорят, что это русские, переодетые в нашу, украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были", - сказал собеседник агентства. По его словам, часть таких фотографий, вероятно, сделана в Соледаре, где украинские силы понесли большие потери. Заярный проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя был ранен и попал в плен возле города Кременная. Российские медики оказали ему помощь, и теперь он лечится в одной из больниц ЛНР.
https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html
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в мире, кременная, соледар, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Соледар, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ
Пленный боец ВСУ рассказал, что украинцы выдают фото своих погибших военных за россиян