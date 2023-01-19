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Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/ukraintsy-1846120991.html
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ
Украинцы выдают фотографии своих многочисленных погибших во время специальной военной операции за россиян, рассказал РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:09
2023-01-19T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
соледар
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 янв – РИА Новости. Украинцы выдают фотографии своих многочисленных погибших во время специальной военной операции за россиян, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Ярослав Заярный, проходящий лечение в больнице в ЛНР. "В наших украинских соцсетях показывают людей убитых в украинской форме и говорят, что это русские, переодетые в нашу, украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были", - сказал собеседник агентства. По его словам, часть таких фотографий, вероятно, сделана в Соледаре, где украинские силы понесли большие потери. Заярный проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя был ранен и попал в плен возле города Кременная. Российские медики оказали ему помощь, и теперь он лечится в одной из больниц ЛНР.
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в мире, кременная, соледар, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Соледар, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
22:09 19.01.2023
 
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ

Пленный боец ВСУ рассказал, что украинцы выдают фото своих погибших военных за россиян

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 янв – РИА Новости. Украинцы выдают фотографии своих многочисленных погибших во время специальной военной операции за россиян, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Ярослав Заярный, проходящий лечение в больнице в ЛНР.
"В наших украинских соцсетях показывают людей убитых в украинской форме и говорят, что это русские, переодетые в нашу, украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были", - сказал собеседник агентства.
По его словам, часть таких фотографий, вероятно, сделана в Соледаре, где украинские силы понесли большие потери.
Заярный проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя был ранен и попал в плен возле города Кременная. Российские медики оказали ему помощь, и теперь он лечится в одной из больниц ЛНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
13:12Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяСоледарЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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