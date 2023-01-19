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Литва планирует поставить Украине зенитные орудия и вертолеты - РИА Новости, 19.01.2023
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Литва планирует поставить Украине зенитные орудия и вертолеты
Литва планирует поставить Украине зенитные орудия и вертолеты - РИА Новости, 19.01.2023
Литва планирует поставить Украине зенитные орудия и вертолеты
Литва намерена поставить Украине десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов, вертолеты Ми-8, общая стоимость пакета военной помощи составит 125... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:51
2023-01-19T20:10
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Литва намерена поставить Украине десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов, вертолеты Ми-8, общая стоимость пакета военной помощи составит 125 миллионов евро, говорится в совместном заявлении ряда стран НАТО по итогам встречи представителей альянса в эстонском городе Тапа. Министры обороны Эстонии, Великобритании и Литвы, а также военные представители Испании, Нидерландов, Латвии, Польши, Германии, Словакии, Дании и Чехии обсудили четверг в эстонском городе Тапа поставки вооружения Украине. "Новый литовский пакет военной поддержки состоит из десятков зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов и двух вертолетов Ми-8 общей стоимостью замены приблизительно 85 миллионов евро", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Отмечается, что Литва в течение года намерена также выделить 40 миллионов евро на закупку антидронов, оптических приборов, тепловизоров и дронов для Киева "Кроме того, (Литва – ред.) направит 2 миллиона евро в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов по приобретению тяжелого вооружения, такого как артиллерийские системы и боеприпасы, платформы прямой наводки или боевые бронированные машины", - говорится в сообщении. Общая стоимость предстоящего пакета военной помощи Украине со стороны Литвы составляет 125 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/tanki-1846037451.html
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в мире, украина, литва, ми-8 амтш, нато, оружие
В мире, Украина, Литва, Ми-8 АМТШ, НАТО, Оружие
19:51 19.01.2023 (обновлено: 20:10 19.01.2023)
 
Литва планирует поставить Украине зенитные орудия и вертолеты

Литва планирует поставить Украине десятки зенитных орудий L-70 и вертолеты Ми-8

© AFP 2023 / Money SharmaМодернизированная зенитная установка L-70
Модернизированная зенитная установка L-70 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Money Sharma
Модернизированная зенитная установка L-70. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Литва намерена поставить Украине десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов, вертолеты Ми-8, общая стоимость пакета военной помощи составит 125 миллионов евро, говорится в совместном заявлении ряда стран НАТО по итогам встречи представителей альянса в эстонском городе Тапа.
Министры обороны Эстонии, Великобритании и Литвы, а также военные представители Испании, Нидерландов, Латвии, Польши, Германии, Словакии, Дании и Чехии обсудили четверг в эстонском городе Тапа поставки вооружения Украине.
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"Новый литовский пакет военной поддержки состоит из десятков зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов и двух вертолетов Ми-8 общей стоимостью замены приблизительно 85 миллионов евро", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Отмечается, что Литва в течение года намерена также выделить 40 миллионов евро на закупку антидронов, оптических приборов, тепловизоров и дронов для Киева
"Кроме того, (Литва – ред.) направит 2 миллиона евро в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов по приобретению тяжелого вооружения, такого как артиллерийские системы и боеприпасы, платформы прямой наводки или боевые бронированные машины", - говорится в сообщении.
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Общая стоимость предстоящего пакета военной помощи Украине со стороны Литвы составляет 125 миллионов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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