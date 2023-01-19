https://ria.ru/20230119/ukraina-1846015611.html

Западная техника на Украине пойдет в расход, заявил посол России в Лондоне

Западная техника на Украине пойдет в расход, заявил посол России в Лондоне - РИА Новости, 19.01.2023

Западная техника на Украине пойдет в расход, заявил посол России в Лондоне

Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что западная техника, которая будет поставляться Украине, пойдет в расход, как и предыдущие поставки. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:25

2023-01-19T16:25

2023-01-19T16:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что западная техника, которая будет поставляться Украине, пойдет в расход, как и предыдущие поставки. "Эта техника также пойдет в расход, как и предыдущая, без сомнений", - сказал он в эфире "Россия 24". Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым. Он добавил, что накачка Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения. Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать того, что Лондон будет выделять больше средств на производство вооружений для Украины, Келин указал, что "пока все спланировано в том плане, что поддержка Украины будет в тех же параметрах, что и предыдущий год - 2,3 миллиарда, примерно, долларов". "Говорили, что возможно увеличение, сейчас об этом не говорят", - добавил посол России в Великобритании. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, андрей келин, великобритания, ситуация в днр и лнр