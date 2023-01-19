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СМИ назвали сумму, в которую оценивают пакет военной помощи США Украине - РИА Новости, 19.01.2023
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СМИ назвали сумму, в которую оценивают пакет военной помощи США Украине
СМИ назвали сумму, в которую оценивают пакет военной помощи США Украине - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ назвали сумму, в которую оценивают пакет военной помощи США Украине
Пакет военной помощи США Украине, о котором Вашингтон намерен объявить, оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:19
2023-01-19T16:19
в мире
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Пакет военной помощи США Украине, о котором Вашингтон намерен объявить, оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post. Ранее телеканал CNN сообщал, что США в ближайшие дни могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако пока не намерены передавать современные танки, о которых просит Киев. "Администрация Байдена готовится объявить о пакете военной помощи Украине на сумму около 2,5 миллиарда долларов, в который, как ожидается, войдут десятки бронированных машин Bradley и Stryker", - передает издание со ссылкой на двух источников, знакомых с планами. По информации источников, США могут передать Украине около 100 бронетранспортеров Stryker. При этом, маловероятно, что в пакет помощи войдут танки M1 Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО
16:19 19.01.2023
 
СМИ назвали сумму, в которую оценивают пакет военной помощи США Украине

Washington Post: новый пакет военной помощи США Украине оценивают в 2,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Пакет военной помощи США Украине, о котором Вашингтон намерен объявить, оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США в ближайшие дни могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако пока не намерены передавать современные танки, о которых просит Киев.
"Администрация Байдена готовится объявить о пакете военной помощи Украине на сумму около 2,5 миллиарда долларов, в который, как ожидается, войдут десятки бронированных машин Bradley и Stryker", - передает издание со ссылкой на двух источников, знакомых с планами.
По информации источников, США могут передать Украине около 100 бронетранспортеров Stryker. При этом, маловероятно, что в пакет помощи войдут танки M1 Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО
 
В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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