https://ria.ru/20230119/ukraina-1846004685.html

Иран считает провокации НАТО и Запада причиной конфликта на Украине

Иран считает провокации НАТО и Запада причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2023

Иран считает провокации НАТО и Запада причиной конфликта на Украине

Иранская сторона считает провокационные действия НАТО, а также ряда западных стран "главной причиной" конфликта на Украине, заявил в интервью изданию TRT World... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:57

2023-01-19T15:57

2023-01-19T15:57

в мире

хосейн амир абдоллахиан

владимир путин

россия

иран

украина

нато

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иранская сторона считает провокационные действия НАТО, а также ряда западных стран "главной причиной" конфликта на Украине, заявил в интервью изданию TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Военные действия на Украине представляются сложными событиями. Некоторые на Западе считают, что это война – новая глава в истории международных отношений. С самого начала конфликта наша позиция была четко и ясно изложена… Мы считаем провокационные действия НАТО, а также ряда европейских государств главной причиной начала военных действий на Украине", - заявил иранский дипломат. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, россия, иран, украина, нато