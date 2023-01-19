https://ria.ru/20230119/ukraina-1846004685.html
Иран считает провокации НАТО и Запада причиной конфликта на Украине
Иран считает провокации НАТО и Запада причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2023
Иран считает провокации НАТО и Запада причиной конфликта на Украине
Иранская сторона считает провокационные действия НАТО, а также ряда западных стран "главной причиной" конфликта на Украине, заявил в интервью изданию TRT World... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:57
2023-01-19T15:57
2023-01-19T15:57
в мире
хосейн амир абдоллахиан
владимир путин
россия
иран
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845972247_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_013be05035d7ed4ee8fcb009a29d1f28.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иранская сторона считает провокационные действия НАТО, а также ряда западных стран "главной причиной" конфликта на Украине, заявил в интервью изданию TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Военные действия на Украине представляются сложными событиями. Некоторые на Западе считают, что это война – новая глава в истории международных отношений. С самого начала конфликта наша позиция была четко и ясно изложена… Мы считаем провокационные действия НАТО, а также ряда европейских государств главной причиной начала военных действий на Украине", - заявил иранский дипломат. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html
россия
иран
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845972247_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_ea57c8f7d1e79535892abb8c34557fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, россия, иран, украина, нато
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Владимир Путин, Россия, Иран, Украина, НАТО
Иран считает провокации НАТО и Запада причиной конфликта на Украине
В МИД Ирана назвали провокации НАТО и Запада главной причиной конфликта на Украине