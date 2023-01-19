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СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
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СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО
СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО
Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Украине показывает, что поддержка Западом Киева постепенно сходит на нет, написал обозреватель The Telegraph... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:52
2023-01-19T15:59
украина
владимир путин
киев
сша
нато
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Украине показывает, что поддержка Западом Киева постепенно сходит на нет, написал обозреватель The Telegraph Кон Кофлин."Умозаключение о том, что западным политикам не хватает решимости по-прежнему оказывать поддержку Украине, возможно, в конечном счете не так уж далеко от истины", — отметил он.Сейчас можно увидеть признаки того, что США больше не испытывают прежнего энтузиазма в отношении помощи Украине. Влиятельная фракция республиканцев поставила под сомнение политику администрации Байдена по Киеву, который фактически получил "карт-бланш". Это может привести к тому, что в дальнейшем конгресс ограничит военную помощь Украине, добавил обозреватель.И хотя такие страны, как Великобритания, приняли решение отправить Киеву танки Challenger 2, вряд ли это убедит других последовать их примеру, да и боевые машины не окажут решающего влияния на ход конфликта, посчитал Кофлин.По его мнению, колебания Запада по поводу предоставления Киеву оружия, необходимого для боевых успехов Украины, основаны на опасениях, что это может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой. И пока западные страны спорят о том, кто должен больше помогать, Россия, как отметил автор материала, продолжает добиваться успехов на поле боя, а также развивать дальнейшие отношения с такими странами, как Китай и Южная Африка.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230119/rezolyutsiya-1845969157.html
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украина, владимир путин, киев, сша, нато, в мире
Украина, Владимир Путин, Киев, США, НАТО, В мире
15:52 19.01.2023 (обновлено: 15:59 19.01.2023)
 
СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО

The Telegraph: споры вокруг танков показали, что поддержка Западом Киева сходит на нет

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Украине показывает, что поддержка Западом Киева постепенно сходит на нет, написал обозреватель The Telegraph Кон Кофлин.
"Умозаключение о том, что западным политикам не хватает решимости по-прежнему оказывать поддержку Украине, возможно, в конечном счете не так уж далеко от истины", — отметил он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
14:19Специальная военная операция на Украине
ЕП принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине"
Сейчас можно увидеть признаки того, что США больше не испытывают прежнего энтузиазма в отношении помощи Украине. Влиятельная фракция республиканцев поставила под сомнение политику администрации Байдена по Киеву, который фактически получил "карт-бланш". Это может привести к тому, что в дальнейшем конгресс ограничит военную помощь Украине, добавил обозреватель.
И хотя такие страны, как Великобритания, приняли решение отправить Киеву танки Challenger 2, вряд ли это убедит других последовать их примеру, да и боевые машины не окажут решающего влияния на ход конфликта, посчитал Кофлин.
По его мнению, колебания Запада по поводу предоставления Киеву оружия, необходимого для боевых успехов Украины, основаны на опасениях, что это может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой. И пока западные страны спорят о том, кто должен больше помогать, Россия, как отметил автор материала, продолжает добиваться успехов на поле боя, а также развивать дальнейшие отношения с такими странами, как Китай и Южная Африка.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
13:27Специальная военная операция на Украине
Литовский генерал рассказал, почему НАТО не передаст Украине много танков
 
УкраинаВладимир ПутинКиевСШАНАТОВ мире
 
 
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