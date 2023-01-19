https://ria.ru/20230119/ukraina-1846002952.html

СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО

СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО - РИА Новости, 19.01.2023

СМИ: Украине придется признать неприятную для нее правду о НАТО

Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Украине показывает, что поддержка Западом Киева постепенно сходит на нет, написал обозреватель The Telegraph... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:52

2023-01-19T15:52

2023-01-19T15:59

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Украине показывает, что поддержка Западом Киева постепенно сходит на нет, написал обозреватель The Telegraph Кон Кофлин."Умозаключение о том, что западным политикам не хватает решимости по-прежнему оказывать поддержку Украине, возможно, в конечном счете не так уж далеко от истины", — отметил он.Сейчас можно увидеть признаки того, что США больше не испытывают прежнего энтузиазма в отношении помощи Украине. Влиятельная фракция республиканцев поставила под сомнение политику администрации Байдена по Киеву, который фактически получил "карт-бланш". Это может привести к тому, что в дальнейшем конгресс ограничит военную помощь Украине, добавил обозреватель.И хотя такие страны, как Великобритания, приняли решение отправить Киеву танки Challenger 2, вряд ли это убедит других последовать их примеру, да и боевые машины не окажут решающего влияния на ход конфликта, посчитал Кофлин.По его мнению, колебания Запада по поводу предоставления Киеву оружия, необходимого для боевых успехов Украины, основаны на опасениях, что это может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой. И пока западные страны спорят о том, кто должен больше помогать, Россия, как отметил автор материала, продолжает добиваться успехов на поле боя, а также развивать дальнейшие отношения с такими странами, как Китай и Южная Африка.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230119/rezolyutsiya-1845969157.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1845952174.html

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сша

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украина, владимир путин, киев, сша, нато, в мире