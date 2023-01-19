Рейтинг@Mail.ru
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845998982.html
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2023
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году
Украинский министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить РФ уже... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:44
2023-01-19T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинский министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить РФ уже в 2023 году. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу России на Украине. Он также перечислил еще ряд слагаемых, которые внушают уверенность в победе: единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм военнослужащих. "Мы надеемся, что выиграем… очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году, однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики", - заявила Свириденко в четверг на круглом столе в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. При этом, по ее словам, санкции против России оказались не настолько эффективными, насколько ожидали украинские власти. Всемирный экономический форум проходит в Давосе 16-20 января. Главная тема Давосского форума в текущем году – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". При этом российская делегация в нем не участвует. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230102/volodin-1842799327.html
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:44 19.01.2023
 
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году

Министр экономики Украины Свириденко: Киев может победить Москву уже в 2023 году

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинский министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить РФ уже в 2023 году.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу России на Украине. Он также перечислил еще ряд слагаемых, которые внушают уверенность в победе: единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм военнослужащих.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 09:38
Володин: 2023 год должен стать годом победы России
"Мы надеемся, что выиграем… очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году, однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики", - заявила Свириденко в четверг на круглом столе в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. При этом, по ее словам, санкции против России оказались не настолько эффективными, насколько ожидали украинские власти.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе 16-20 января. Главная тема Давосского форума в текущем году – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". При этом российская делегация в нем не участвует.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала