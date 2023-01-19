https://ria.ru/20230119/ukraina-1845998982.html
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2023
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году
Украинский министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить РФ уже... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:44
2023-01-19T15:44
2023-01-19T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинский министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить РФ уже в 2023 году. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу России на Украине. Он также перечислил еще ряд слагаемых, которые внушают уверенность в победе: единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм военнослужащих. "Мы надеемся, что выиграем… очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году, однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики", - заявила Свириденко в четверг на круглом столе в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. При этом, по ее словам, санкции против России оказались не настолько эффективными, насколько ожидали украинские власти. Всемирный экономический форум проходит в Давосе 16-20 января. Главная тема Давосского форума в текущем году – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". При этом российская делегация в нем не участвует. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230102/volodin-1842799327.html
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году
Министр экономики Украины Свириденко: Киев может победить Москву уже в 2023 году
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинский министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить РФ уже в 2023 году.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу России на Украине. Он также перечислил еще ряд слагаемых, которые внушают уверенность в победе: единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм военнослужащих.
"Мы надеемся, что выиграем… очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году, однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики", - заявила Свириденко в четверг на круглом столе в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. При этом, по ее словам, санкции против России оказались не настолько эффективными, насколько ожидали украинские власти.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе 16-20 января. Главная тема Давосского форума в текущем году – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". При этом российская делегация в нем не участвует.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.