https://ria.ru/20230119/ukraina-1845998982.html

Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году

Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2023

Украинский министр не исключила победы над Россией уже в 2023 году

Украинский министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить РФ уже... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:44

2023-01-19T15:44

2023-01-19T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинский министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить РФ уже в 2023 году. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу России на Украине. Он также перечислил еще ряд слагаемых, которые внушают уверенность в победе: единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм военнослужащих. "Мы надеемся, что выиграем… очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году, однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики", - заявила Свириденко в четверг на круглом столе в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. При этом, по ее словам, санкции против России оказались не настолько эффективными, насколько ожидали украинские власти. Всемирный экономический форум проходит в Давосе 16-20 января. Главная тема Давосского форума в текущем году – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". При этом российская делегация в нем не участвует. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230102/volodin-1842799327.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр