https://ria.ru/20230119/ukraina-1845971960.html

В Раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя офиса Зеленского

В Раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя офиса Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023

В Раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя офиса Зеленского

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:26

2023-01-19T14:26

2023-01-19T16:15

в мире

владимир зеленский

алексей гончаренко

кирилл тимошенко

днепропетровск

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, а также одного министра. "Могу подтвердить о больших новостях из ОП (офис президента - ред.). Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП. Также идет разговор об увольнении еще одного министра", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.

https://ria.ru/20230117/arestovich-1845519175.html

https://ria.ru/20221130/infrastruktura-1835402119.html

днепропетровск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, кирилл тимошенко, днепропетровск, россия, украина