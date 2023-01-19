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В Раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя офиса Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023
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В Раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя офиса Зеленского
В Раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя офиса Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023
В Раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя офиса Зеленского
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:26
2023-01-19T16:15
в мире
владимир зеленский
алексей гончаренко
кирилл тимошенко
днепропетровск
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, а также одного министра. "Могу подтвердить о больших новостях из ОП (офис президента - ред.). Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП. Также идет разговор об увольнении еще одного министра", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.
https://ria.ru/20230117/arestovich-1845519175.html
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в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, кирилл тимошенко, днепропетровск, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Кирилл Тимошенко, Днепропетровск, Россия, Украина
14:26 19.01.2023 (обновлено: 16:15 19.01.2023)
 
В Раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя офиса Зеленского

Депутат Рады Гончаренко сообщил о готовящейся отставке замглавы офиса Зеленского Тимошенко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, а также одного министра.
"Могу подтвердить о больших новостях из ОП (офис президента - ред.). Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП. Также идет разговор об увольнении еще одного министра", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 15:56Специальная военная операция на Украине
Офис Зеленского принял отставку Арестовича
Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника.
Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 19:45
Министр инфраструктуры Украины подал в отставку
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоКирилл ТимошенкоДнепропетровскРоссияУкраина
 
 
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