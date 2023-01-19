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"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона - РИА Новости, 19.01.2023
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"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона
"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона - РИА Новости, 19.01.2023
"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на новости о возможной отправке на Украину французских танков Leclerc, заметив, что такие решения приводят к РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:53
2023-01-19T12:53
в мире
украина
россия
франция
нато
евросоюз
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на новости о возможной отправке на Украину французских танков Leclerc, заметив, что такие решения приводят к разжиганию кризиса.Многие комментаторы посчитали, что готовность западных стран снабдить киевский режим все большим количеством различного вооружения сигналит о проблемах украинских властей."Это признак большой паники. До "маленьких украинских побед" теперь далеко. Европейцы, которые верили в очевидное поражение России, видят, что ничего не решено и что все их прогнозы ошибочны. Никто не может предсказать будущее, и все случаи возможны! Кроме того, победа России станет смертельной катастрофой для НАТО и ЕС", — считает Mayec."Наконец, статья раскрывает нам, что Франция подпитывает эту чрезвычайно опасную эскалацию, чтобы скрыть промахи президента", — заявил anonyme.Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845896288.html
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в мире, украина, россия, франция, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Франция, НАТО, Евросоюз
12:53 19.01.2023
 
"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона

Читатели Le Figaro заявили, что победа России станет смертельной катастрофой для НАТО и ЕС

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на новости о возможной отправке на Украину французских танков Leclerc, заметив, что такие решения приводят к разжиганию кризиса.
Многие комментаторы посчитали, что готовность западных стран снабдить киевский режим все большим количеством различного вооружения сигналит о проблемах украинских властей.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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"Это признак большой паники. До "маленьких украинских побед" теперь далеко. Европейцы, которые верили в очевидное поражение России, видят, что ничего не решено и что все их прогнозы ошибочны. Никто не может предсказать будущее, и все случаи возможны! Кроме того, победа России станет смертельной катастрофой для НАТО и ЕС", — считает Mayec.
"Наконец, статья раскрывает нам, что Франция подпитывает эту чрезвычайно опасную эскалацию, чтобы скрыть промахи президента", — заявил anonyme.
"Мы поддерживаем Украину, но не воюем с Россией, говорит дипломатический источник. Но мы поставляем оружие. "В то же время". Какое лицемерие!" — возмутился Dany L.
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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