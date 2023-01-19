https://ria.ru/20230119/ukraina-1845938572.html

"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона

"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона - РИА Новости, 19.01.2023

"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на новости о возможной отправке на Украину французских танков Leclerc, заметив, что такие решения приводят к РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:53

2023-01-19T12:53

2023-01-19T12:53

в мире

украина

россия

франция

нато

евросоюз

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на новости о возможной отправке на Украину французских танков Leclerc, заметив, что такие решения приводят к разжиганию кризиса.Многие комментаторы посчитали, что готовность западных стран снабдить киевский режим все большим количеством различного вооружения сигналит о проблемах украинских властей."Это признак большой паники. До "маленьких украинских побед" теперь далеко. Европейцы, которые верили в очевидное поражение России, видят, что ничего не решено и что все их прогнозы ошибочны. Никто не может предсказать будущее, и все случаи возможны! Кроме того, победа России станет смертельной катастрофой для НАТО и ЕС", — считает Mayec."Наконец, статья раскрывает нам, что Франция подпитывает эту чрезвычайно опасную эскалацию, чтобы скрыть промахи президента", — заявил anonyme.Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845896288.html

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

украина

россия

франция

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, россия, франция, нато, евросоюз