"Это признак большой паники": французы пришли в ужас от решения Макрона
Читатели Le Figaro заявили, что победа России станет смертельной катастрофой для НАТО и ЕС
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на новости о возможной отправке на Украину французских танков Leclerc, заметив, что такие решения приводят к разжиганию кризиса.
Многие комментаторы посчитали, что готовность западных стран снабдить киевский режим все большим количеством различного вооружения сигналит о проблемах украинских властей.
"Это признак большой паники. До "маленьких украинских побед" теперь далеко. Европейцы, которые верили в очевидное поражение России, видят, что ничего не решено и что все их прогнозы ошибочны. Никто не может предсказать будущее, и все случаи возможны! Кроме того, победа России станет смертельной катастрофой для НАТО и ЕС", — считает Mayec.
"Наконец, статья раскрывает нам, что Франция подпитывает эту чрезвычайно опасную эскалацию, чтобы скрыть промахи президента", — заявил anonyme.
"Мы поддерживаем Украину, но не воюем с Россией, говорит дипломатический источник. Но мы поставляем оружие. "В то же время". Какое лицемерие!" — возмутился Dany L.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.