Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины
Президент Украины Зеленский назвал систему ПВО слабым местом страны
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины.
"Air defense system (система противовоздушной обороны – ред.) – это слабое место у нас", - сказал он во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме. В октябре Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.
Пентагон 8 ноября сообщал, что первые два комплекса зенитно-ракетной системы NASAMS доставлены на Украину, обучение по их использованию украинские военные прошли в Европе. Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября сообщил, что полученные Киевом системы NASAMS "уже применяются на поле боя". В начале декабря Пентагон сообщил о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намерена передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценили в 406 миллионов долларов.
В Москве отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь" Украине все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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