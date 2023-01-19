https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины

Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины - РИА Новости, 19.01.2023

Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины

Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:39

2023-01-19T11:39

2023-01-19T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839418234_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_60a937bf73684d7bf4b986b90717916f.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины. "Air defense system (система противовоздушной обороны – ред.) – это слабое место у нас", - сказал он во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме. В октябре Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны. Пентагон 8 ноября сообщал, что первые два комплекса зенитно-ракетной системы NASAMS доставлены на Украину, обучение по их использованию украинские военные прошли в Европе. Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября сообщил, что полученные Киевом системы NASAMS "уже применяются на поле боя". В начале декабря Пентагон сообщил о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намерена передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценили в 406 миллионов долларов. В Москве отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь" Украине все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр