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Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины
Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины - РИА Новости, 19.01.2023
Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины
Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:39
2023-01-19T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины. "Air defense system (система противовоздушной обороны – ред.) – это слабое место у нас", - сказал он во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме. В октябре Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны. Пентагон 8 ноября сообщал, что первые два комплекса зенитно-ракетной системы NASAMS доставлены на Украину, обучение по их использованию украинские военные прошли в Европе. Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября сообщил, что полученные Киевом системы NASAMS "уже применяются на поле боя". В начале декабря Пентагон сообщил о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намерена передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценили в 406 миллионов долларов. В Москве отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь" Украине все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:39 19.01.2023
 
Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины

Президент Украины Зеленский назвал систему ПВО слабым местом страны

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины.
"Air defense system (система противовоздушной обороны – ред.) – это слабое место у нас", - сказал он во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме. В октябре Зеленский заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
Пентагон 8 ноября сообщал, что первые два комплекса зенитно-ракетной системы NASAMS доставлены на Украину, обучение по их использованию украинские военные прошли в Европе. Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября сообщил, что полученные Киевом системы NASAMS "уже применяются на поле боя". В начале декабря Пентагон сообщил о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намерена передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценили в 406 миллионов долларов.
В Москве отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь" Украине все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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