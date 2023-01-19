https://ria.ru/20230119/ukraina-1845911432.html

Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия

Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия - РИА Новости, 19.01.2023

Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия

Владимир Зеленский заявил, что боевые действия на Украине замедлились не только из-за зимы, но и из-за дефицита у Киева оружия. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:34

2023-01-19T11:34

2023-01-19T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что боевые действия на Украине замедлились не только из-за зимы, но и из-за дефицита у Киева оружия. Накануне во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине, рассказав про "усталость" сторон. Он отметил, что "война действительно замедляется зимой". "Нет стагнации, есть замедление процесса, замедление войны, я вчера об этом говорил, не только из-за того, что зима, а из-за крепости на поле боя... Мы разговаривали много раз цифрами, которые говорили о том или ином дефиците того или иного оружия, которое конкретно влияло на крепость наших людей. Мы не можем выезжать только на мотивированности, морали. Есть конкретные вещи, от которых зависит стойкость на поле боя, и эти конкретные вещи мы ждём", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме. По его словам, чтобы "продвигаться вперёд на поле боя", Киеву нужно оружие, работающее на большую дистанцию. "Мы не можем достать врага, нужно соответствующее оружие. Оно есть у партнёров", - отметил Зеленский. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, нато, ситуация в днр и лнр