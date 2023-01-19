Рейтинг@Mail.ru
Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845911432.html
Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия
Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия - РИА Новости, 19.01.2023
Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия
Владимир Зеленский заявил, что боевые действия на Украине замедлились не только из-за зимы, но и из-за дефицита у Киева оружия. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:34
2023-01-19T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845967727_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_bca97828fce434116ce42aaf084e054b.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что боевые действия на Украине замедлились не только из-за зимы, но и из-за дефицита у Киева оружия. Накануне во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине, рассказав про "усталость" сторон. Он отметил, что "война действительно замедляется зимой". "Нет стагнации, есть замедление процесса, замедление войны, я вчера об этом говорил, не только из-за того, что зима, а из-за крепости на поле боя... Мы разговаривали много раз цифрами, которые говорили о том или ином дефиците того или иного оружия, которое конкретно влияло на крепость наших людей. Мы не можем выезжать только на мотивированности, морали. Есть конкретные вещи, от которых зависит стойкость на поле боя, и эти конкретные вещи мы ждём", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме. По его словам, чтобы "продвигаться вперёд на поле боя", Киеву нужно оружие, работающее на большую дистанцию. "Мы не можем достать врага, нужно соответствующее оружие. Оно есть у партнёров", - отметил Зеленский. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845967727_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_5d9731d5270b50c03d04259a4e6b5898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:34 19.01.2023 (обновлено: 14:19 19.01.2023)
 
Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия

Зеленский посетовал, что боевые действия замедлились из-за зимы и недостатка оружия у ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что боевые действия на Украине замедлились не только из-за зимы, но и из-за дефицита у Киева оружия.
Накануне во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине, рассказав про "усталость" сторон. Он отметил, что "война действительно замедляется зимой".
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
"Нет стагнации, есть замедление процесса, замедление войны, я вчера об этом говорил, не только из-за того, что зима, а из-за крепости на поле боя... Мы разговаривали много раз цифрами, которые говорили о том или ином дефиците того или иного оружия, которое конкретно влияло на крепость наших людей. Мы не можем выезжать только на мотивированности, морали. Есть конкретные вещи, от которых зависит стойкость на поле боя, и эти конкретные вещи мы ждём", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме.
По его словам, чтобы "продвигаться вперёд на поле боя", Киеву нужно оружие, работающее на большую дистанцию. "Мы не можем достать врага, нужно соответствующее оружие. Оно есть у партнёров", - отметил Зеленский.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала