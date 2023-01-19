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Украинские министры призвали страны ЕС дать Киеву танки Leopard 2 - РИА Новости, 19.01.2023
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Украинские министры призвали страны ЕС дать Киеву танки Leopard 2
Украинские министры призвали страны ЕС дать Киеву танки Leopard 2 - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские министры призвали страны ЕС дать Киеву танки Leopard 2
Министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовали в четверг совместное заявление, в котором призвали страны, в том... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:34
2023-01-19T11:34
в мире
олаф шольц
алексей резников
дмитрий кулеба
россия
германия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовали в четверг совместное заявление, в котором призвали страны, в том числе ФРГ, представить Киеву танки Leopard 2, несмотря на условие канцлера Олафа Шольца. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. "Мы приветствуем смелое и очень своевременное решение Великобритании по передаче Украине первой эскадрильи танков Challenger 2. Однако этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, которые имеют на вооружении танки Leopard 2, в частности к Греции, Дании, Канаде, Нидерландам, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции", - говорится в заявлении. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845876099.html
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в мире, олаф шольц, алексей резников, дмитрий кулеба, россия, германия, украина, евросоюз, нато, m1 abrams
В мире, Олаф Шольц, Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, Россия, Германия, Украина, Евросоюз, НАТО, M1 Abrams
11:34 19.01.2023
 
Украинские министры призвали страны ЕС дать Киеву танки Leopard 2

Украинские министры призвали дать Киеву танки Leopard 2, проигнорировав условие Шольца

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовали в четверг совместное заявление, в котором призвали страны, в том числе ФРГ, представить Киеву танки Leopard 2, несмотря на условие канцлера Олафа Шольца.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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СМИ: Франция может передать Киеву танки Leclerc
"Мы приветствуем смелое и очень своевременное решение Великобритании по передаче Украине первой эскадрильи танков Challenger 2. Однако этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, которые имеют на вооружении танки Leopard 2, в частности к Греции, Дании, Канаде, Нидерландам, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции", - говорится в заявлении.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танки M1A1 Abrams армии США
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В миреОлаф ШольцАлексей РезниковДмитрий КулебаРоссияГерманияУкраинаЕвросоюзНАТОM1 Abrams
 
 
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