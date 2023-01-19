https://ria.ru/20230119/ukraina-1845896288.html

TAC: новый план Вашингтона по Украине кончится кошмаром

TAC: новый план Вашингтона по Украине кончится кошмаром - РИА Новости, 19.01.2023

TAC: новый план Вашингтона по Украине кончится кошмаром

Вашингтон должен пересмотреть собственные приоритеты на фоне украинского кризиса, считает обозреватель журнала The American Conservative, бывший спецпомощник... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:50

2023-01-19T10:50

2023-01-19T18:03

в мире

дуг бэндоу

владимир путин

украина

вашингтон (штат)

сша

нато

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Вашингтон должен пересмотреть собственные приоритеты на фоне украинского кризиса, считает обозреватель журнала The American Conservative, бывший спецпомощник президента США Рейгана Дуг Бэндоу.По его мнению, любое более весомое вмешательство Штатов в данную ситуацию может закончиться вовлечением Америки в полноценный конфликт с Россией, что чревато неконтролируемыми последствиями."Решение за Америкой. Не за Украиной, не за Европой. <...> Если кто-то хочет отдавать будущее своей страны в руки Зеленского, да будет так. Вашингтон должен решить, какие риски он готов взять на себя от имени Украины и, следовательно, какие украинские амбиции должен финансировать американский народ", — предупредил эксперт.Он напомнил, что положение Киева по вопросу вступления в НАТО, несмотря на все заявления западных держав, демонстрирует, что участники альянса не хотят втягивать себя в проблемы другой страны.Бэндоу критически отозвался и о желающих участвовать в украинском конфликте напрямую."Американцы, которые хотят сражаться, <…> не должны подталкивать к конфликту остальные 330 с лишним миллионов человек. <...> Вашингтон полон воинов башни из слоновой кости, всегда готовых сражаться в чужих войнах чужими деньгами и жизнями. Затраты на это за последние два десятилетия составили триллионы долларов впустую и сотни тысяч жертв", — подчеркнул автор.По словам обозревателя, "сторонники Украины должны для разнообразия поставить интересы США на первое место". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.В свою очередь, США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845891558.html

https://ria.ru/20230118/tanki-1845851976.html

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845844107.html

украина

вашингтон (штат)

сша

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дуг бэндоу, владимир путин, украина, вашингтон (штат), сша, нато