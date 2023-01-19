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СМИ: британцы массово сбегают из армии, отказываясь умирать за Украину - РИА Новости, 19.01.2023
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СМИ: британцы массово сбегают из армии, отказываясь умирать за Украину
СМИ: британцы массово сбегают из армии, отказываясь умирать за Украину - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: британцы массово сбегают из армии, отказываясь умирать за Украину
На фоне украинского конфликта в Британии значительно сократилось количество желающих служить в армии, сообщил обозреватель Марк Никол в статье для Daily Mail. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:25
2023-01-19T12:33
в мире
украина
великобритания
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На фоне украинского конфликта в Британии значительно сократилось количество желающих служить в армии, сообщил обозреватель Марк Никол в статье для Daily Mail."Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что резкое сокращение числа мужчин и женщин, начавших базовую подготовку в армии, во флоте и в Военно-воздушных силах, сопровождается волной увольнений со службы", — отметил автор материала.Как утверждает журналист, число новобранцев в британские Вооруженные силы сократилось на 30%.А количество подавших в отставку полностью обученных и опытных военных по сравнению с 2021 годом увеличилось на 17% в 2022-м.Обозреватель также процитировал главу сухопутных войск генерала Патрика Сандерса, предупреждавшего об ослаблении армии после передачи Украине большого количества военной техники.Несмотря на поддержку генералом военной помощи Киеву, он подчеркнул, что боеспособность Великобритании будет поставлена под угрозу.Как утверждает автор, ожидается, что к 2025 году армия сократится до "наименьшего размера со времен наполеоновских войн" и будет состоять всего из 73 тысяч регулярных солдат.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230119/sholts-1845882978.html
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в мире, украина, великобритания, нато
В мире, Украина, Великобритания, НАТО
10:25 19.01.2023 (обновлено: 12:33 19.01.2023)
 
СМИ: британцы массово сбегают из армии, отказываясь умирать за Украину

Daily Mail: британцы массово отказываются идти в ослабленную помощью Украине армию

© AP Photo / Sergei StepanovБританские военнослужащие во время учений в Эстонии
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Sergei Stepanov
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На фоне украинского конфликта в Британии значительно сократилось количество желающих служить в армии, сообщил обозреватель Марк Никол в статье для Daily Mail.
"Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что резкое сокращение числа мужчин и женщин, начавших базовую подготовку в армии, во флоте и в Военно-воздушных силах, сопровождается волной увольнений со службы", — отметил автор материала.
Как утверждает журналист, число новобранцев в британские Вооруженные силы сократилось на 30%.
А количество подавших в отставку полностью обученных и опытных военных по сравнению с 2021 годом увеличилось на 17% в 2022-м.
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Обозреватель также процитировал главу сухопутных войск генерала Патрика Сандерса, предупреждавшего об ослаблении армии после передачи Украине большого количества военной техники.
Несмотря на поддержку генералом военной помощи Киеву, он подчеркнул, что боеспособность Великобритании будет поставлена под угрозу.
Как утверждает автор, ожидается, что к 2025 году армия сократится до "наименьшего размера со времен наполеоновских войн" и будет состоять всего из 73 тысяч регулярных солдат.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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