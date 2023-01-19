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Украинцы воюют за чужие цели, заявил генконсул России в Стамбуле - РИА Новости, 19.01.2023
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Украинцы воюют за чужие цели, заявил генконсул России в Стамбуле
Украинцы воюют за чужие цели, заявил генконсул России в Стамбуле - РИА Новости, 19.01.2023
Украинцы воюют за чужие цели, заявил генконсул России в Стамбуле
Украинский народ вынужден воевать за чужие цели, Россия борется не против украинского народа, а против преступного националистического режима, заявил генконсул... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:13
2023-01-19T08:13
в мире
владимир путин
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АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Украинский народ вынужден воевать за чужие цели, Россия борется не против украинского народа, а против преступного националистического режима, заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "Запад платит Украине деньги, поставляет оружие и разведывательную информацию, говорит ей, куда стрелять и атаковать. Страдает от этого братский украинский народ, который вынужден воевать за чужие цели", - приводит слова генконсула газета Aydınlık. По словам Буравова, режим в Киеве и его западные сторонники и спонсоры пытаются представить цель специальной военной операции России "как уничтожение Украины как государства, очищение страны от украинцев и насильственную "русификацию". "Однако это совершенно не так, Россия никогда не делала подобных заявлений. Очень важно понимать, что мы боремся не против украинского народа, а против преступного националистического режима, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного государственного переворота и провозгласил свой курс на очищение Украины от всего русского и связанного с Россией и героизацию сторонников нацизма", - сказал генконсул РФ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230114/brak-1844911398.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, стамбул
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Стамбул
08:13 19.01.2023
 
Украинцы воюют за чужие цели, заявил генконсул России в Стамбуле

Генконсул России в Стамбуле Буравов: украинский народ вынужден воевать за чужие цели

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Украинский народ вынужден воевать за чужие цели, Россия борется не против украинского народа, а против преступного националистического режима, заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
"Запад платит Украине деньги, поставляет оружие и разведывательную информацию, говорит ей, куда стрелять и атаковать. Страдает от этого братский украинский народ, который вынужден воевать за чужие цели", - приводит слова генконсула газета Aydınlık.
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По словам Буравова, режим в Киеве и его западные сторонники и спонсоры пытаются представить цель специальной военной операции России "как уничтожение Украины как государства, очищение страны от украинцев и насильственную "русификацию".
"Однако это совершенно не так, Россия никогда не делала подобных заявлений. Очень важно понимать, что мы боремся не против украинского народа, а против преступного националистического режима, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного государственного переворота и провозгласил свой курс на очищение Украины от всего русского и связанного с Россией и героизацию сторонников нацизма", - сказал генконсул РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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