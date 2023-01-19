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В Госдуме обвинили Госдеп в лукавстве после заявления об ударах по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023
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В Госдуме обвинили Госдеп в лукавстве после заявления об ударах по Крыму
В Госдуме обвинили Госдеп в лукавстве после заявления об ударах по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме обвинили Госдеп в лукавстве после заявления об ударах по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иезуитским лукавством позицию представителя госдепа США о возможности ударов по Крыму западным оружием... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:18
2023-01-19T10:18
госдума рф
дмитрий белик
сша
политика
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иезуитским лукавством позицию представителя госдепа США о возможности ударов по Крыму западным оружием украинскими войсками. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах. При этом в госдепе США заявили, что Украина сама принимает решения, как использовать западное оружие, Вашингтон не поощряет Киев к ударам по РФ и не содействует им, но Крым российской территорией не признает. "Представитель госдепа США демонстрирует иезуитское лукавство, говоря, что как будто бы Киев сам решает, как использовать поставляемое оружие. Да Киев давным-давно сам ничего не решает, ему указывают, куда, когда и чем ударить, а они лишь выполняют, да и это не факт. Вполне возможно, что это делают иностранные наемники", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, власти США, вбрасывая тему Крыма, продолжают намеренно тестировать Россию на прочность, пытаясь понять, где находится пресловутая красная линия, за которую не дадут никому перейти. "У Киева земля горит под ногами, и поэтому они трясут союзников на дополнительную военную помощь, но миф о непобедимой Украине начал сдуваться. Россия никуда не уйдет, все поставленные цели будут достигнуты, и никакое западное оружие Киеву не поможет", - подчеркнул Белик.
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госдума рф, дмитрий белик, сша, политика, республика крым
Госдума РФ, Дмитрий Белик, США, Политика, Республика Крым
10:18 19.01.2023
 
В Госдуме обвинили Госдеп в лукавстве после заявления об ударах по Крыму

Депутат Белик назвал заявление Госдепа об ударах по Крыму иезуитским лукавством

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал иезуитским лукавством позицию представителя госдепа США о возможности ударов по Крыму западным оружием украинскими войсками.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах. При этом в госдепе США заявили, что Украина сама принимает решения, как использовать западное оружие, Вашингтон не поощряет Киев к ударам по РФ и не содействует им, но Крым российской территорией не признает.
"Представитель госдепа США демонстрирует иезуитское лукавство, говоря, что как будто бы Киев сам решает, как использовать поставляемое оружие. Да Киев давным-давно сам ничего не решает, ему указывают, куда, когда и чем ударить, а они лишь выполняют, да и это не факт. Вполне возможно, что это делают иностранные наемники", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, власти США, вбрасывая тему Крыма, продолжают намеренно тестировать Россию на прочность, пытаясь понять, где находится пресловутая красная линия, за которую не дадут никому перейти.
"У Киева земля горит под ногами, и поэтому они трясут союзников на дополнительную военную помощь, но миф о непобедимой Украине начал сдуваться. Россия никуда не уйдет, все поставленные цели будут достигнуты, и никакое западное оружие Киеву не поможет", - подчеркнул Белик.
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Госдума РФДмитрий БеликСШАПолитикаРеспублика Крым
 
 
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