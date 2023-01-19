Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/udar-1845885131.html
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области - РИА Новости, 19.01.2023
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области
Средства системы противоракетной обороны в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:45
2023-01-19T11:48
специальная военная операция на украине
александр богомаз
унечский район
брянская область
украина
вооруженные силы рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_0:68:1276:786_1920x0_80_0_0_48ff4eb3d94a6ad62432f6e0edc20d13.jpg
БРЯНСК, 19 янв — РИА Новости. Средства системы противоракетной обороны в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС атака была отражена", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль. В Клинцовском районе 29 декабря ПВО сбила несколько беспилотников, разрушений и пострадавших не было.В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html
унечский район
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_96566e05a422f1fe3d02a111eb6946a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр богомаз, унечский район, брянская область, украина, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Унечский район, Брянская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия
09:45 19.01.2023 (обновлено: 11:48 19.01.2023)
 
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области

Губернатор Богомаз: ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 19 янв — РИА Новости. Средства системы противоракетной обороны в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС атака была отражена", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль. В Клинцовском районе 29 декабря ПВО сбила несколько беспилотников, разрушений и пострадавших не было.
В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
01:17
В США оценили шансы Украины на победу
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазУнечский районБрянская областьУкраинаВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала