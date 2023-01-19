https://ria.ru/20230119/udar-1845885131.html
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области - РИА Новости, 19.01.2023
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области
Средства системы противоракетной обороны в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:45
2023-01-19T09:45
2023-01-19T11:48
специальная военная операция на украине
александр богомаз
унечский район
брянская область
украина
вооруженные силы рф
происшествия
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БРЯНСК, 19 янв — РИА Новости. Средства системы противоракетной обороны в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС атака была отражена", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль. В Клинцовском районе 29 декабря ПВО сбила несколько беспилотников, разрушений и пострадавших не было.В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, унечский район, брянская область, украина, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Унечский район, Брянская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия
09:45 19.01.2023 (обновлено: 11:48 19.01.2023)
ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области
Губернатор Богомаз: ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области