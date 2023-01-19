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Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве

Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 19.01.2023

Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве

Окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить киноактеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:15

2023-01-19T19:15

2023-01-19T20:15

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить киноактеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора.Предъявление обвинений, по ее словам, состоится до конца месяца.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно."Тщательно проанализировав доказательства и законы штата Нью-Мексико, я пришла к заключению, что существует достаточно оснований для предъявления уголовных обвинений Алеку Болдуину и другим членам съемочной группы фильма "Раст". Пока я на посту, никто не выше закона, и всякий заслуживает правосудия", — добавила Кармак-Альтвайс.Соузе обвинения решено не предъявлять, помощник режиссера Дэвид Холлс заключил сделку со следствием, признав себя виновным в халатном обращении с оружием в обмен на условный срок, сообщила прокурор.

https://ria.ru/20211202/bolduin-1761893055.html

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html

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