Рейтинг@Mail.ru
Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230119/ubiystvo-1846089906.html
Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве
Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 19.01.2023
Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве
Окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить киноактеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:15
2023-01-19T20:15
культура
культура
новости культуры
нью-мексико
санта-фе (аргентина)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730434_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_c243ce1ba8950fdd6324a37711b1e363.jpg
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить киноактеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора.Предъявление обвинений, по ее словам, состоится до конца месяца.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно."Тщательно проанализировав доказательства и законы штата Нью-Мексико, я пришла к заключению, что существует достаточно оснований для предъявления уголовных обвинений Алеку Болдуину и другим членам съемочной группы фильма "Раст". Пока я на посту, никто не выше закона, и всякий заслуживает правосудия", — добавила Кармак-Альтвайс.Соузе обвинения решено не предъявлять, помощник режиссера Дэвид Холлс заключил сделку со следствием, признав себя виновным в халатном обращении с оружием в обмен на условный срок, сообщила прокурор.
https://ria.ru/20211202/bolduin-1761893055.html
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html
нью-мексико
санта-фе (аргентина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730434_239:0:2464:1669_1920x0_80_0_0_4db12c4721f7a04ac7e42667408edd48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, новости культуры, нью-мексико, санта-фе (аргентина), украина
Культура, Культура, Новости культуры, Нью-Мексико, Санта-Фе (Аргентина), Украина
19:15 19.01.2023 (обновлено: 20:15 19.01.2023)
 
Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве

Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве женщины-оператора

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Голливудский актер Алек Болдуин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить киноактеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора.
"Актеру и продюсеру "Раст" Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", — говорится в заявлении.
Предъявление обвинений, по ее словам, состоится до конца месяца.
В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
Cъемочная площадка фильма Ржавчина на ранчо Bonanza Creek - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 17:59Культура
Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела
"Тщательно проанализировав доказательства и законы штата Нью-Мексико, я пришла к заключению, что существует достаточно оснований для предъявления уголовных обвинений Алеку Болдуину и другим членам съемочной группы фильма "Раст". Пока я на посту, никто не выше закона, и всякий заслуживает правосудия", — добавила Кармак-Альтвайс.
Соузе обвинения решено не предъявлять, помощник режиссера Дэвид Холлс заключил сделку со следствием, признав себя виновным в халатном обращении с оружием в обмен на условный срок, сообщила прокурор.
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября 2021, 10:47Культура
Журналисты застали Болдуина плачущим после трагедии на съемках фильма
 
КультураКультураНовости культурыНью-МексикоСанта-Фе (Аргентина)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала