https://ria.ru/20230119/tunberg-1845863354.html
Российский эколог назвал задержание Греты Тунберг "пиар-акцией"
Российский эколог назвал задержание Греты Тунберг "пиар-акцией" - РИА Новости, 19.01.2023
Российский эколог назвал задержание Греты Тунберг "пиар-акцией"
Протест Греты Тунберг на западе Германии, во время которого ее задержала полиция, – это очередная пиар-акция, конструктивных предложений она не выдвинула,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T03:20
2023-01-19T03:20
2023-01-19T05:14
грета тунберг
германия
rwe
рашид исмаилов
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Протест Греты Тунберг на западе Германии, во время которого ее задержала полиция, – это очередная пиар-акция, конструктивных предложений она не выдвинула, рассказал РИА Новости председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.Во вторник шведская активистка Грета Тунберг была задержана во время протестов рядом с заброшенным поселением Лютцерат на западе Германии. Зеленые протестовали там против разработки угольного карьера, на которую правительство Германии пошло из-за энергокризиса."У нее всегда было амплуа "Баба Яга против". Экоактивистом она никогда не была. Неважно, какое мероприятие, смысл для нее всегда один w протест и хайп. Сегодня это уже маргинальный стиль так называемой заботы о природе. К сожалению, сутевых, конструктивных предложений мы от нее и ее коллег так и не увидели. Но за пиар ставлю ей оценку "отлично", - сказал Исмаилов.На прошлой неделе правоохранители и представители оперативных сил начали расчистку деревни Лютцерат на западе Германии. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января.Однако экоактивисты, протестующие против добычи, чтобы сохранить Лютцерат, на тот момент заняли дома, чьи бывшие жители уже переехали. В ходе расчистки протестующие оказали полиции сопротивление, более 70 правоохранителей получили травмы. К понедельнику поселение полностью освободили от протестующих.Во вторник несколько сотен демонстрантов вновь собрались возле деревни Лютцерат. Когда группа людей направилась в сторону буроугольного карьера Гарцвайлер, рядом с которой власти запретили находиться, это привело к новым столкновениям с полицией.
https://ria.ru/20221103/greta-1828988907.html
https://ria.ru/20221107/tunberg-1829507567.html
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грета тунберг, германия, rwe, рашид исмаилов, в мире
Грета Тунберг, Германия, RWE, Рашид Исмаилов, В мире
03:20 19.01.2023 (обновлено: 05:14 19.01.2023)
Российский эколог назвал задержание Греты Тунберг "пиар-акцией"
Российский эколог Исмаилов: задержание Тунберг является очередной "пиар-акцией" активистки
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Протест Греты Тунберг на западе Германии, во время которого ее задержала полиция, – это очередная пиар-акция, конструктивных предложений она не выдвинула, рассказал РИА Новости председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Во вторник шведская активистка Грета Тунберг была задержана во время протестов рядом с заброшенным поселением Лютцерат на западе Германии. Зеленые протестовали там против разработки угольного карьера, на которую правительство Германии пошло из-за энергокризиса.
"У нее всегда было амплуа "Баба Яга против". Экоактивистом она никогда не была. Неважно, какое мероприятие, смысл для нее всегда один w протест и хайп. Сегодня это уже маргинальный стиль так называемой заботы о природе. К сожалению, сутевых, конструктивных предложений мы от нее и ее коллег так и не увидели. Но за пиар ставлю ей оценку "отлично", - сказал Исмаилов.
На прошлой неделе правоохранители и представители оперативных сил начали расчистку деревни Лютцерат на западе Германии. Немецкая энергетическая компания RWE
планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января.
Однако экоактивисты, протестующие против добычи, чтобы сохранить Лютцерат, на тот момент заняли дома, чьи бывшие жители уже переехали. В ходе расчистки протестующие оказали полиции сопротивление, более 70 правоохранителей получили травмы. К понедельнику поселение полностью освободили от протестующих.
Во вторник несколько сотен демонстрантов вновь собрались возле деревни Лютцерат. Когда группа людей направилась в сторону буроугольного карьера Гарцвайлер, рядом с которой власти запретили находиться, это привело к новым столкновениям с полицией.