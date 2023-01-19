https://ria.ru/20230119/tseny-1846020588.html

Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе

Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе - РИА Новости, 19.01.2023

Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе

Цены на ископаемые виды топлива в Европе пока останутся на повышенном уровне, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на Всемирном... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:41

2023-01-19T16:41

2023-01-19T16:41

европа

еврокомиссия

экономический форум в давосе

экономика

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Цены на ископаемые виды топлива в Европе пока останутся на повышенном уровне, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума. Поэтому Евросоюзу "нужны целенаправленные меры для снижения цен", добавил Домбровскис. В прошлом году Евросоюз и его стран-члены приняли ряд мер на фоне энергетического кризиса, направленные, в том числе, на сокращение потребления энергии, поддержание пострадавших потребителей и на сдерживание сильных всплесков цен.

https://ria.ru/20230104/tseny-1843090800.html

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европа, еврокомиссия, экономический форум в давосе, экономика, в мире, евросоюз