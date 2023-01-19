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Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе - РИА Новости, 19.01.2023
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Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе
Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе - РИА Новости, 19.01.2023
Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе
Цены на ископаемые виды топлива в Европе пока останутся на повышенном уровне, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на Всемирном... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:41
2023-01-19T16:41
европа
еврокомиссия
экономический форум в давосе
экономика
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Цены на ископаемые виды топлива в Европе пока останутся на повышенном уровне, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума. Поэтому Евросоюзу "нужны целенаправленные меры для снижения цен", добавил Домбровскис. В прошлом году Евросоюз и его стран-члены приняли ряд мер на фоне энергетического кризиса, направленные, в том числе, на сокращение потребления энергии, поддержание пострадавших потребителей и на сдерживание сильных всплесков цен.
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европа, еврокомиссия, экономический форум в давосе, экономика, в мире, евросоюз
Европа, Еврокомиссия, Экономический форум в Давосе, Экономика, В мире, Евросоюз
16:41 19.01.2023
 
Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на энергию в Европе

Еврокомиссия спрогнозировала сохранение повышенных цен на ископаемые виды топлива в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Цены на ископаемые виды топлива в Европе пока останутся на повышенном уровне, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума.
"У нас повышенные цены на энергию. Прогнозируется, что цены на ископаемые виды топлива останутся повышенными", - сказал он.
Поэтому Евросоюзу "нужны целенаправленные меры для снижения цен", добавил Домбровскис.
В прошлом году Евросоюз и его стран-члены приняли ряд мер на фоне энергетического кризиса, направленные, в том числе, на сокращение потребления энергии, поддержание пострадавших потребителей и на сдерживание сильных всплесков цен.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 21:57
Ле Пен назвала "взрыв цен" на энергию невыносимым для французских компаний
 
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