https://ria.ru/20230119/trolling-1845870422.html

Американский комик затроллил проукраинских активистов

Американский комик затроллил проукраинских активистов - РИА Новости, 19.01.2023

Американский комик затроллил проукраинских активистов

Американский комик Алекс Штейн опубликовал на своем YouTube-канале ролик с троллингом проукраинских активистов, устроивших пикет у Белого дома в Вашингтоне. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T07:26

2023-01-19T07:26

2023-01-19T10:27

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845869745_118:0:1830:963_1920x0_80_0_0_568ae2f8ba675efb05d689f12fd53ad0.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Американский комик Алекс Штейн опубликовал на своем YouTube-канале ролик с троллингом проукраинских активистов, устроивших пикет у Белого дома в Вашингтоне.На видео блогер обращается к участникам акции с вопросами о тратах на Украину, рядом с ним в это время ходит полуобнаженный "бездомный", который держит стакан с мелочью. Мужчина с украинским флагом на несколько секунд впал в ступор, после чего заявил, что это "митинг в поддержку Киева". В ответ комик задался вопросом, а что насчет бездомных "прямо здесь, в Америке", заметив, что 100 миллиардов долларов для Киева – "это слишком много".После реплики участника акции о том, что данное мероприятие адресовано конгрессу, Штейн отметил: американским законодателям вместо Украины нужно помогать бездомным у себя в стране. В результате активист вновь на несколько секунд пришел в замешательство, а после заявил о "Путине, угрожающем атаковать другие страны, включая США". При этом вопрос, не хочет ли он дать денег бездомному, в очередной раз озадачил его.Затем блогер подошел к другим участникам акции, спросив, не считают ли они, что следует помогать соотечественникам. После этого он с грустью резюмировал, что "люди не хотят помочь" бездомному, а хотят отправить больше денег Киеву.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230117/pomosch-1845504306.html

https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html

украина

сша

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (город)