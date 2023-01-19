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Американский комик затроллил проукраинских активистов
Американский комик затроллил проукраинских активистов - РИА Новости, 19.01.2023
Американский комик затроллил проукраинских активистов
Американский комик Алекс Штейн опубликовал на своем YouTube-канале ролик с троллингом проукраинских активистов, устроивших пикет у Белого дома в Вашингтоне. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T07:26
2023-01-19T07:26
2023-01-19T10:27
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Американский комик Алекс Штейн опубликовал на своем YouTube-канале ролик с троллингом проукраинских активистов, устроивших пикет у Белого дома в Вашингтоне.На видео блогер обращается к участникам акции с вопросами о тратах на Украину, рядом с ним в это время ходит полуобнаженный "бездомный", который держит стакан с мелочью. Мужчина с украинским флагом на несколько секунд впал в ступор, после чего заявил, что это "митинг в поддержку Киева". В ответ комик задался вопросом, а что насчет бездомных "прямо здесь, в Америке", заметив, что 100 миллиардов долларов для Киева – "это слишком много".После реплики участника акции о том, что данное мероприятие адресовано конгрессу, Штейн отметил: американским законодателям вместо Украины нужно помогать бездомным у себя в стране. В результате активист вновь на несколько секунд пришел в замешательство, а после заявил о "Путине, угрожающем атаковать другие страны, включая США". При этом вопрос, не хочет ли он дать денег бездомному, в очередной раз озадачил его.Затем блогер подошел к другим участникам акции, спросив, не считают ли они, что следует помогать соотечественникам. После этого он с грустью резюмировал, что "люди не хотят помочь" бездомному, а хотят отправить больше денег Киеву.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230117/pomosch-1845504306.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город)
В мире, Украина, США, Вашингтон (город)
07:26 19.01.2023 (обновлено: 10:27 19.01.2023)
Американский комик затроллил проукраинских активистов
Американский комик Штейн высмеял митинг проукраинских активистов в Вашингтоне
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости.
Американский комик Алекс Штейн опубликовал на своем YouTube-канале
ролик с троллингом проукраинских активистов, устроивших пикет у Белого дома в Вашингтоне.
На видео блогер обращается к участникам акции с вопросами о тратах на Украину, рядом с ним в это время ходит полуобнаженный "бездомный", который держит стакан с мелочью.
"Итак, вы хотите, чтобы Америка посылала больше денег на Украину, как насчет этого бездомного, парня моей жены?" – спросил Штейн одного из активистов.
Мужчина с украинским флагом на несколько секунд впал в ступор, после чего заявил, что это "митинг в поддержку Киева". В ответ комик задался вопросом, а что насчет бездомных "прямо здесь, в Америке", заметив, что 100 миллиардов долларов для Киева – "это слишком много".
После реплики участника акции о том, что данное мероприятие адресовано конгрессу, Штейн отметил: американским законодателям вместо Украины нужно помогать бездомным у себя в стране. В результате активист вновь на несколько секунд пришел в замешательство, а после заявил о "Путине, угрожающем атаковать другие страны, включая США".
При этом вопрос, не хочет ли он дать денег бездомному, в очередной раз озадачил его.
Затем блогер подошел к другим участникам акции, спросив, не считают ли они, что следует помогать соотечественникам. После этого он с грустью резюмировал, что "люди не хотят помочь" бездомному, а хотят отправить больше денег Киеву.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
. На этом фоне США
и их союзники по НАТО
поддерживают Киев
поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва
не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.